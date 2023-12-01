Чи потрібна тривога під час зльоту російського МіГ-31: українці розділилися в думках, — опитування

За даними опитування жителів України, багато хто вважає, що повітряну тривогу в разі потенційних носіїв "кинджалів", необхідно оголошувати не завжди, а залежно від конкретної ситуації.

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Більшість українців (51%) вважають, що при зльотах МіГів, які можуть бути потенційними носіями "кинджалів", завжди слід оголошувати повітряну тривогу. При цьому близько 40% громадян зазначають, що більш доцільним є диференційоване застосування тривог залежно від конкретної ситуації та реального ступеня загрози. Про це стало відомо з даних опитування Соціологічної групи"Рейтинг".

Серед жителів Києва ця норма найменш підтримується: 59% вважають, що повітряну тривогу в разі зльотів МіГ, потенційних носіїв "кинджалів", необхідно оголошувати не завжди, а залежно від конкретної ситуації.

Менше 5% українців виступають проти оголошення тривог у цьому випадку.

Близько третини українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу. Найбільше серед жителів Києва (57%), а також прифронтових і деокупованих територій (близько 42%).

Лише 10% населення розглядають воєнні дії на території свого населеного пункту як дуже ймовірні, проте в деокупованих і прифронтових областях таку думку поділяють до 20%.

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Українці розділилися щодо питання оголошення тривог під час злетів російського МіГ-31

Нагадаємо, 17 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Міноборони, Генштабу ЗСУ та Кабміну запропонувати рішення щодо тривог через ворожі МіГи. За його словами, вильоти носіїв "Кинджалів" паралізують країну.

Уже 19 листопада в Повітряних силах відповіли, що військові готові виконувати знайдене рішення, але не мають інформації про те, коли воно буде готове.