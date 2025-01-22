В сети появилось фото нового эшелона с северокорейскими САУ M1989 Koksan (фото)

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, в дальнейшем стоит ожидать появления на украинских фронтах северокорейских РСЗО.

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Утром 22 января российские паблики распространили фотографии с, предположительно, САУ M1989 Koksan на территории России в составе эшелона. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное Сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, эти дальнобойные артиллерийские системы активно применяются, главным образом на Лиманском направлении.

Коваленко добавил, что в условиях острого дефицита дальнобойной ствольной артиллерии 170-мм САУ M1989 Koksan может стать заменой 2С4 САУ "Тюльпан", которые за три года полномасштабной войны в Украине понесли критические потери.

Военный обозреватель допускает, что в дальнейшем стоит ожидать появления на украинских фронтах северокорейских РСЗО.

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ВС РФ могли применить на юге Украины новую САУ KOKSAN из Северной Кореи (видео)

M1989 Koksan

САУ Koksan (известная также как "пушка Чучхе"), по данным исследовательской организации Janes, устанавливается на шасси китайского танка Type 59 или советских T-54/T-55.

масса — 40 000 кг;

экипаж — до 6 человек;

калибр — 170 мм;

скорострельность — 1-2 снаряда з пять минут.

Напомним, что Дания "почти негласно" поставила Украине САУ "Гвоздика".

Также сообщалось, что в ССО показали, как отбивали штурм солдат КНДР в Курской области, который длился длился 8 часов.

В свою очередь, Минобороны Украины представило новый дрон, который можно использовать в жару и холод. Беспилотный комплекс дополнен современной навигационной системой и электродвигателями. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов работы.