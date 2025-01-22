Бой длился 8 часов: ССО показали, как отбивали штурм солдат КНДР в Курской области (видео)

На девятом часу боя у украинских защитников осталась лишь треть боекомплекта. Они потратили его на уничтожение врага и слаженно вышли с поля боя в безопасное место.

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Бойцы Сил специальных операций ВСУ отбили штурм северокорейских военных в Курской области Российской Федерации. В ходе ожесточенного боя операторы ССО уничтожили 21 военного КНДР и ранили еще 40. Кадры боя военные опубликовали в Facebook в среду, 22 января.

Операторы 8-го полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича вместе с пехотинцами восемь часов сдерживали наступление северокорейских военных. Украинские защитники использовали стрелковое оружие и гранатометы. Также работали снайперы.

На девятом часу боя у группы CCO осталась лишь треть боекомплекта. Несмотря на это, бойцы продолжали уничтожать врагов. Однако, учитывая истощение ресурсов, было принято решение об эксфильтрации — тактический маневр для безопасного выхода с поля боя.

Бойцы слаженно осуществили отход на двух бронированных автомобилях Humvee.

Бои в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки в Курской области ВС РФ нанесли 23 авиаудара, сбросив при этом 31 КАБ. Также противник совершил 450 обстрелов, в том числе 16 — из РСЗО. Украинские военные отбили семь штурмов.

Напомним, 20 января бойцы 47-й бригады "Магура" показали, как вместе с 82-й бригадой отбили массированный штурм россиян в Курской области.

21 января в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что 4 тысячи военных КНДР, которые были Россия привлекла к войне против Украины, уже ликвидированы.