Ликвидирована рота россиян с техникой: ВСУ отбили масштабный штурм РФ в Курской области (видео)

Все украинские подразделения вошли во взаимодействие — отработали пехотинцы, артиллерия, операторы FPV-дронов. В конце концов штурм россиян провалился.

Related video

В Курской области рота россиян на тяжелой бронированной технике неудачно сходила на штурм. ВС РФ потеряли технику и почти сотню убитыми и ранеными. Об этом сообщили бойцы "Магура", которые отражали штурм вместе с подразделением 82 бригады.

Отмечается, что россияне пошли уже заезженным сценарием — запустить колонну и забросать живой силой, чтобы вытеснить войска Сил обороны.

"Все подразделения 47 бригады "Магура" вошли во взаимодействие — отработали наши пехотинцы, артиллерия под корректировкой нашей роты разведки, отработал FPV-дронами батальон беспилотных систем (ББС), пилоты механизированных батальонов забросали врага сбросами. Атаку врага удалось отбить", — сообщили в пресс-службе бригады.

Потери россиян в этом штурме составили 3 танка стоимостью более $6 млн, 7 БМП (более $7 млн), а также роту живой силы 35 уничтоженных россиян и 62 трехсотых.

Напомним, что 20 января бойцы 3 штурмовой впервые сбили "Шахед" РФ. Их боевая работа попала на видео. Штурмовики похвастались, что только с начала месяца уже уничтожили 22 вражеских БпЛА различных типов.

Также 20 января сообщалось, что воин из Ровенской области сам 59 дней удерживал позицию в Донецкой области. Глава государства Владимир Зеленский впервые вручил награду "Золотая Звезда" Героя Украины воину-лесоводу Сергею Мушику.