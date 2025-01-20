Ліквідована рота росіян із технікою: ЗСУ відбили масштабний штурм РФ в Курській області (відео)

Всі українські підрозділи увійшли у взаємодію — відпрацювали піхотинці, артилерія, оператори FPV-дронів. Зрештою штурм росіян провалився.

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В Курській області рота росіян на важкій броньованій техніці невдало сходила на штурм. ЗС РФ втратили техніку і майже сотню вбитими і пораненими. Про це повідомили бійці "Маґура", які відбивали штурм разом із підрозділом 82 бригади.

Зазначається, що росіяни пішли вже заїждженим сценарієм — запустити колону і закидати живою силою, щоб витіснити війська Сил оборони.

"Всі підрозділи 47 бригади "Маґура" увійшли у взаємодію — відпрацювали наші піхотинці, артилерія під коригуванням нашої роти розвідки, відпрацював FPV-дронами батальйон безпілотних систем (ББС), пілоти механізованих батальйонів закидали ворога скидами. Атаку ворога вдалося відбити", — повідомили в пресслужбі бригади.

Втрати росіян у цьому штурмі склали 3 танки вартістю понад $6 млн, 7 БМП (понад $7 млн), а також роту живої сили 35 знищених росіян та 62 трьохсотих.

Нагадаємо, що 20 січня бійці 3 штурмової вперше збили "Шахед" РФ. Їхня бойова робота потрапила на відео. Штурмовики похвалилися, що лише з початку місяця вже знищили 22 ворожі БпЛА різних типів.

Також 20 січня повідомлялося, що воїн із Рівненської області сам 59 днів утримував позицію на Донеччині. Голова держави Володимир Зеленський уперше вручив нагороду "Золота Зірка" Героя України воїну-лісівнику Сергію Мушику.