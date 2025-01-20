Бійці 3 штурмової вперше збили "Шахед" РФ: бойова робота потрапила на відео (відео)

Бійці за останній час ліквідували вже 22 російських БпЛА в небі над Харківщиною. Серед них баражуючий боєприпас "ZALA Lancet", крила "Орлан-10", "ZALA-Z16", "Supercam-S350". Та "Mavic".

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Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ вперше змогли збити російський дрон-камікадзе "Шахед", також був знищений новий БпЛА-розвідник та ще 20 ворожих безпілотників. Відео бойової роботи бійці показали в телеграм-каналі бригади.

Зазначається, що від початку року бійці ППО 3 ОШБр ліквідували вже 22 російських БпЛА в небі над Харківщиною.

Деякі з них летіли атакувати міста у глибокий тил. Інші вистежували пересування техніки, збройові засоби й полювали на особовий склад.

"Серед них новенький БПЛА-розвідник "СКАТ 350М". А ще "Shahed-136", він же "Герань-2", баражуючий боєприпас "ZALA Lancet", крила "Орлан-10", "ZALA-Z16", "Supercam-S350". Та "Mavic". Кожна збита ціль — наша врятована гармата, і піхотинці на передових позиціях, які продовжать нищити пі*арів, автомобіль з екіпажем або машина евакуації, яка вивозить поранених", — зазначили в пресслужбі бригади.

Втрати ЗС РФ, які завдала росіянам 3 штурмова бригада

По ворожих літальних апаратах працював зенітний ракетно-артилерійський дивізіон. Чимало ворожих "крил" були знищені БпЛА штурмовиків просто в польоті.

Нагадаємо, що 17 січня повідомлялося, що США таємно вклали $1,5 млрд доларів у виробництво БпЛА в Україні. Американські чиновники заявили, що інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними та смертоносними.

Також раніше повідомлялося, що росіяни не мають достатньої кількості розвідувальних дронів, через що "латають" пошкодження в тих, які вже мали вильоти і зустрічі з українськими FPV.