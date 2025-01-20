Бойцы 3 штурмовой впервые сбили "Шахед" РФ: боевая работа попала на видео (видео)

Бойцы за последнее время ликвидировали уже 22 российских БпЛА в небе над Харьковщиной. Среди них барражирующий боеприпас "ZALA Lancet", крылья "Орлан-10", "ZALA-Z16", "Supercam-S350". И "Mavic".

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Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ впервые смогли сбить российский дрон-камикадзе "Шахед", также был уничтожен новый БпЛА-разведчик и еще 20 вражеских беспилотников. Видео боевой работы бойцы показали в телеграм-канале бригады.

Отмечается, что с начала года бойцы ПВО 3 ОШБр ликвидировали уже 22 российских БпЛА в небе над Харьковщиной.

Некоторые из них летели атаковать города в глубокий тыл. Другие выслеживали передвижения техники, оружейные средства и охотились на личный состав.

"Среди них новенький БПЛА-разведчик "СКАТ 350М". А еще "Shahed-136", он же "Герань-2", баржирующий боеприпас "ZALA Lancet", крылья "Орлан-10", "ZALA-Z16", "Supercam-S350". И "Мавик". Каждая сбитая цель — наша спасенная пушка, и пехотинцы на передовых позициях, которые продолжат уничтожать пи*аров, автомобиль с экипажем или машина эвакуации, которая вывозит раненых", — отметили в пресс-службе бригады.

Потери ВС РФ, которые нанесла россиянам 3 штурмовая бригада

По вражеским летательным аппаратам работал зенитный ракетно-артиллерийский дивизион. Немало вражеских "крыльев" были уничтожены БпЛА штурмовиков прямо в полете.

Напомним, что 17 января сообщалось, что США тайно вложили $1,5 млрд долларов в производство БпЛА в Украине. Американские чиновники заявили, что инвестиции сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными.

Также ранее сообщалось, что россияне не имеют достаточного количества разведывательных дронов, из-за чего "латают" повреждения в тех, которые уже имели вылеты и встречи с украинскими FPV.