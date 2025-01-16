После встречи с украинскими FPV как решето: оккупанты запускают БПЛА "в заплатках" (фото)

На российские разведывательные дроны Силы обороны объявили настоящую охоту. Иногда залатанных мест насчитывается с полсотни.

Related video

Российские оккупанты не имеют достаточного количества разведывательных дронов, из-за чего "латают" повреждения в тех, которые уже имели вылеты и встречи с украинскими FPV. Об этом пишет российский канал "Военный осведомитель".

По словам авторов каналов, на российские разведывательные дроны Силы обороны объявили настоящую охоту.

"Охота украинских FPV-перехватчиков за российскими разведывательными "крыльями" в последние месяцы приобрела действительно массовый характер. Однако, некоторые беспилотники переживают близкий подрыв перехватчика противника, что можно заметить на данных кадрах — как минимум пара ZALA 421-16 и один Supercam S350 повторно поднялись в воздух, о чем говорит множество характерных заплаток и повреждений на плоскостях", — говорится в сообщении.

Свои слова "Осведомитель" подкрепил фотографиями украинских телеграмм-каналов, на которых видны многочисленные заплатки из скотча на российских беспилотниках. Иногда залатанных мест насчитывается с полсотни.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ рассказали, как с помощью FPV первыми поразили летающую цель РФ. Далее перешли на более ценные цели — "Залы", "Суперкамы", "Орланы".