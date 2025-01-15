Менеджер и стоматолог в ВСУ рассказали, как с помощью FPV первыми поразили летающую цель РФ

По словам бойцов, это произошло в феврале 2024 года. До этого в истории войны случаев поражения летающей цели с помощью FPV-камикадзе не было.

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Бойцы ВСУ "Аякс" и "Крыша", которые служат в 126 отдельной бригаде ТрО 30 корпуса морской пехоты, сейчас являются суперэффективным и слаженным экипажем FPV. Их тандем может похвастаться огромным количеством успешных вылетов и результативным "изобретением", поскольку именно они первыми в ВСУ с помощью FPV поразили летающую цель. Об этом они рассказали "Армия Inform".

В невоенной жизни бойцы не имели бы никаких шансов пересечься. "Аякс" занимал административную должность на производстве, "Крыша" руководил бизнесом в сфере стоматологии. С начала войны они оба добровольно пошли в военкомат и попали в одно подразделение.

"Попали все в одно отделение. Был пулеметчиком, наводчиком, боевым медиком. Кем только не был", — рассказывает "Крыша".

"В начале марта объявили набор во вновь созданную 126-ю бригаду, я поехал 9 марта туда, узнал необходимую информацию, а 10-го уже приехал в бригаду с вещами и выбритой головой. Сначала был стрелком. Потом появилась потребность в боевых медиках взводов. Получилось так, что я в своем взводе стал боевым медиком, а "Крыша" — в своем. И первую ротацию мы прошли на этих должностях", — рассказал "Аякс".

Бойцы ВСУ "Аякс" и "Крыша"

Впоследствии они оба заинтересовались работой ударных дронов и решили переквалифицироваться в операторов БпЛА.

"Мы не могли сразу погрузиться в работу с FPV-камикадзе, потому что не знали, как работать с боеприпасами. То есть нам понадобилось где-то полгода, чтобы получить и усовершенствовать знания в этой сфере", — говорит "Крыша".

Бойцы участвовали в операции в Крынках на левом берегу Днепра. Там работали сбросами и прикрывали украинских защитников.

"Если говорить о Крынках, нам удалось принять участие в активной фазе этой операции. Мы работали с переднего края и по пехоте противника, и по технике, которая тогда еще активно применялась врагом. Работали по танкам, БМП, пушкам. По всем средствам поражения, которые не позволяли нашим собратьям продвигаться вперед", — рассказал "Аякс".

Он вспоминает, как тогда их экипажу удалось вывести из строя 120-й миномет противника, который создавал много проблем пехоте Сил обороны — он не работал где-то неделю.

Первый опыт поражения летающих целей

По словам бойцов, это произошло в феврале 2024 года. До этого в истории войны случаев поражения летающей цели с помощью FPV-камикадзе не было.

ВС РФ начали тогда активно применять "ударные крылья", и бойцы решили попробовать ударить по ним во время полета.

"Если не попробуешь, не будешь иметь возможности понять, твоя это цель или нет. Мы имели определенные мысли, каким образом это сделать, но не было уверенности, что удастся. Но уже первый вылет был результативным. Мы подловили крыло, которое летело в нашем направлении. Тогда "Крыша" сказал "Ну что, про*бем борт?" Командиры ответили: "Ну, давайте попробуем!" Попробовали — удалось поразить вражеское крыло", — рассказывают бойцы.

По их словам, это была недорогая цель — БпЛА РФ из фанеры, но потом сбили второе, третье крыло, и пришло понимание, что надо как-то масштабировать этот опыт и делиться им. Далее перешли на более ценные цели — "Залы", "Суперкамы", "Орланы".

"Если ты взялся уже за это дело, то надо тянуть дальше. Выбор сделан и он правильный! Никто не железный. Никто не сказал, что это легко, что не хочется домой. Вместе с тем, я ни разу не пожалел, что принял решение идти и защищать свою страну. И искренне считаю, что каждый человек должен честно себе признаться — он просто наблюдатель или активный участник чего-то действительно важного и мощного. Как бы сложно ни было, борьба за свободу стоит того", — говорит "Аякс".

"Поддерживаю! Теперь ты сказал моими словами", — добавляет "Крыша".

Напомним, что ВС РФ подбили комплекс КНДР в Курской области, а пропагандисты РФ представили его как пораженную радиолокационную станцию западного образца.

Также сообщалось, что Shield AI подтвердила применение в Украине уникальных дронов V-BAT.