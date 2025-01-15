Менеджер і стоматолог в ЗСУ розповіли, як за допомогою FPV першими уразили літаючу ціль РФ

За словами бійців, це сталося в лютому 2024 року. До цього в історії війни випадків ураження літаючої цілі за допомогою FPV-камікадзе не було.

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Бійці ЗСУ "Аякс" і "Криша", які служать в 126 окремій бригаді ТрО 30 корпусу морської піхоти, зараз є суперефективним та злагодженим екіпажем FPV. Їхній тандем може похвалитися величезною кількістю успішних вильотів і результативним "винаходом", оскільки саме вони першими в ЗСУ за допомогою FPV уразили літаючу ціль. Про це вони розповіли "Армія Inform".

У невоєнному житті бійці не мали б жодних шансів перетнутися. "Аякс" обіймав адміністративну посаду на виробництві, "Криша" керував бізнесом у сфері стоматології. З початку війни вони обоє добровільно пішли до військкомату і потрапили до одного підрозділу.

"Потрапили всі до одного відділення. Був кулеметником, навідником, бойовим медиком. Ким тільки не був", — розповідає "Криша".

"На початку березня оголосили набір до новоствореної 126-ї бригади, я поїхав 9 березня туди, дізнався необхідну інформацію, а 10-го вже приїхав у бригаду з речами та поголеною головою. Спочатку був стрільцем. Потім з’явилася потреба в бойових медиках взводів. Вийшло так, що я у своєму взводі став бойовим медиком, а "Криша" — у своєму. І першу ротацію ми пройшли на цих посадах", — розповів "Аякс".

Бійці ЗСУ "Аякс" і "Криша"

Згодом вони обоє зацікавилися роботою ударних дронів і вирішили перекваліфікуватися в операторів БпЛА.

"Ми не могли одразу зануритися в роботу з FPV-камікадзе, тому що не знали, як працювати з боєприпасами. Тобто нам знадобилося десь пів року, щоб отримати та вдосконалити знання у цій сфері", — говорить "Криша".

Бійці брали участь в операції в Кринках на лівому березі Дніпра. Там працювали скидами та прикривали українських захисників.

"Якщо говорити про Кринки, нам вдалося взяти участь в активній фазі цієї операції. Ми працювали з переднього краю і по піхоті противника, і по техніці, яка тоді ще активно застосовувалася ворогом. Працювали по танках, БМП, гарматах. По всіх засобах ураження, які не давали змоги нашим побратимам просуватися вперед", — розповів "Аякс".

Він згадує, як тоді їхньому екіпажу вдалося вивести з ладу 120-й міномет противника, який створював багато проблем піхоті Сил оборони — він не працював десь тиждень.

Перший досвід ураження літаючих цілей

За словами бійців, це сталося в лютому 2024 року. До цього в історії війни випадків ураження літаючої цілі за допомогою FPV-камікадзе не було.

ЗС РФ почали тоді активно застосовувати "ударні крила", і бійці вирішили спробувати ударити по них під час польоту.

"Якщо не спробуєш, не матимеш можливості зрозуміти, твоя це ціль чи ні. Ми мали певні думки, яким чином це зробити, але не було впевненості, що вдасться. Але вже перший виліт був результативним. Ми підловили крило, яке летіло в нашому напрямку. Тоді "Криша" сказав "Ну що, про*бемо борт?" Командири відповіли: "Ну, спробуймо!" Спробували — вдалося уразити вороже крило", — розповідають бійці.

За їхніми словами, то була некоштовна ціль — БпЛА РФ з фанери, але потім збили друге, третє крило, і прийшло розуміння, що треба якось масштабувати цей досвід та ділитися ним. Далі перейшли на більш коштовні цілі — "Зали", "Суперками", "Орлани".

"Якщо ти взявся вже за цю справу, то треба тягнути далі. Вибір зроблено і він правильний! Ніхто не залізний. Ніхто не сказав, що це легко, що не хочеться додому. Разом із тим, я жодного разу не пошкодував, що ухвалив рішення йти та захищати свою країну. І щиро вважаю, що кожна людина має чесно собі зізнатися — чи вона просто спостерігач, чи активний учасник чогось дійсно важливого і потужного. Як би складно не було, боротьба за свободу варта того", — говорить "Аякс".

"Підтримую! Тепер ти сказав моїми словами", — додає "Криша".

Нагадаємо, що ЗС РФ підбили комплекс КНДР в Курській області, а пропагандисти РФ представили його як уражену радіолокаційну станцію західного зразка.

Також повідомлялося, що Shield AI підтвердила застосування в Україні унікальних дронів V-BAT.