Shield AI підтвердила застосування в Україні унікальних дронів V-BAT: чим вони допомогли ЗСУ

Літальні апарати з системою вертикального зльоту добре протистоять РЕБ Росії, запевняє виробник у своєму звіті.

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В Україну у 2024 році привезли і почали випробовувати американські військові безпілотники V-BAT. Про це пише сайт Defence Blog, посилаючись на звіт компанії-виробника Shield AI.

Shield AI вказала в документі, що її безпілотний літальний апарат із системою вертикального зльоту і посадки (VTOL) під назвою V-BAT застосовували в реальних бойових умовах для оцінки характеристик і стійкості до російських засобів радіоелектронної боротьби. Дрони вперше доставили в Україну в червні 2024 року разом із фахівцями компанії, вони успішно виконали бойові завдання, незважаючи на придушення GPS-навігації та сигналів зв'язку.

Наприклад, V-BAT допоміг українським військовим знайти зенітно-ракетний комплекс "Бук М1" ЗС РФ і з'ясувати його координати. Незабаром ціль знищили за допомогою системи залпового вогню HIMARS. Ця операція показала здібності БПЛА вести розвідку і спостереження, а також його ефективність за підтримки ударних завдань.

"В Україні V-BAT продемонстрував стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, продемонструвавши автономність у найскладніших умовах і виконавши першу успішну місію з розвідки, спостереження і цілевказівки в умовах тривалого і тривалого функціонування в умовах завад GPS і зв'язку", — заявили в Shield AI.

Виробник уже поставив близько 250 дронів V-BAT по всьому світу, виготовивши їх на своєму заводі в Далласі, штат Техас. Літальні апарати використовують Командування спеціальних операцій США (SOCOM), Корпус морської піхоти США, а Берегова охорона США, як очікується, отримає свої перші одиниці 2025 року.

V-BAT покликаний замінити старі розвідувальні системи і створити нові програми безпілотників для різних клієнтів. Його представляють як універсальне рішення для різних бойових сценаріїв завдяки здатності вертикально злітати в поєднанні з великим часом польоту і хорошою стійкістю до засобів РЕБ.

Розгортання Shield AI в Україні підкреслює зростаючу залежність від сучасних БПЛА для протидії мінливим загрозам і проведення точних місій. Успіх компанії з V-BAT демонструє, як інновації в автономних системах змінюють ведення війни і зміцнюють оперативні можливості на передовій, вважають у ЗМІ.

Раніше писали, як ЗСУ використовують безпілотники V-BAT зі США. Вони допомогли обійти російські системи РЕБ, які заважають розвідувальним дронам літати в районі Дніпра. V-BAT можуть перебувати в повітрі до 11 годин і мають дальність польоту до 370 км. За даними аналітиків, під час випробувань у серпні 2024 року вони пролітали на відстані менше ніж 1 000 метрів від джерел перешкод без втрати зв'язку і контролю. У майбутньому їх планують оснастити ракетами Hatchet із лазерним наведенням.