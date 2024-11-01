Прорив через російську РЕБ: як бійці ЗСУ використовують американські безпілотники V-BAT

За словами розробників із Shield AI, V-BAT дали українським військовим нову можливість проведення тривалих спостережень і передачі цільових даних навіть в умовах протидії РЕБ противника.

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В умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка впливає на результативність операцій, українські війська знайшли надійного союзника в особі безпілотників V-BAT від компанії Shield AI. У серпні, після того як російські перешкоди вивели з ладу розвідувальні дрони в районі Дніпра, саме V-BAT показали здатність ефективно протистояти перешкодам і виконувати складні завдання. Про це 31 жовтня розповіли оглядачі Defense One.

Особливості та бойові випробування V-BAT

Безпілотники V-BAT можуть стартувати вертикально і не потребують злітно-посадкових смуг, що робить їх менш уразливими для спостереження та атак противника. З дальністю польоту до 370 км і можливістю тривалого перебування в повітрі — до 11 годин — вони надають українським силам важливу перевагу у вигляді тривалого спостереження і розвідки.

У матеріалі йдеться, що під час випробувань V-BAT змогли працювати в умовах сильних перешкод — це підтвердили результати звіту українських військових. Дрони пролітали на відстані менше ніж 1 000 метрів від джерел перешкод без втрати зв'язку та контролю. Таким чином ці випробування переконали скептиків з-поміж союзників у надійності системи.

Бойові успіхи та майбутнє БПЛА

В одному з серпневих рейдів V-BAT виявили та ідентифікували зенітні ракети ЗРК "Бук", після чого передали дані українським артилерійським підрозділам, що призвело до успішного удару HIMARS по російському комплексу. Брендон Ценг, президент Shield AI, наголосив, що безпілотники забезпечили українським військовим нову можливість проведення тривалих спостережень і передачі цільових даних навіть в умовах протидії РЕБ.

При цьому аналітики зазначили, що багато в чому успіх у поточному конфлікті багато в чому залежить від здатності швидко пересуватися і маневрувати. Саме V-BAT дає таку перевагу, оскільки за невеликих габаритів БПЛА має вертикальний зліт, що дає змогу розрахунку швидко переміщатися і виконувати бойові завдання.

Що стосується майбутнього безпілотної системи, то, за словами Ценга, наступний етап розвитку — інтеграція ракет у V-BAT.

"Ми запустили у виробництво боєприпас Northrop Grumman під назвою Hatchet, який є боєприпасом із лазерним наведенням і який буде випущено наприкінці наступного року", — повідомив Ценг.

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Раніше повідомлялося, що Shield AI мала намір оснастити свої безпілотники V-BAT технологією штучного інтелекту.