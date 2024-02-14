Грізна сила проти Китаю: США запустили революційні дрони V-Bat у Японії
Дрон V-Bat використовує передові датчики для збору і передачі даних, але може також атакувати цілі.
Військові США продемонстрували можливості безпілотника V-Bat від компанії MartinUAV під час нещодавніх навчань на полігоні W-174 Joint Okinawa Range Complex (Японія). Дрон від компанії Shield AI був спеціально розроблений для ведення розвідки, передає Defence blog.
Під час навчань V-Bat використовували бійці 31-го експедиційного загону морської піхоти (MEU), які показали можливості морської та повітряної розвідки з сучасним обладнанням для передачі критично важливих даних командирам на борту десантного корабля USS America (LHA 6). Будучи єдиним постійно дислокованим підрозділом морської піхоти, 31-й загін вважається "гнучкою і грізною силою", призначеною для проведення різних військових операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташований Китай — давній конкурент США.
Розвідувальний безпілотний літальний апарат із вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), за задумом військових, має стати заміною застарілому БПЛА RQ-7B Shadow. Щоб його вдосконалити, інженери Shield AI об'єднали зусилля з колегами з Northrop Grumman. У підсумку, V-Bat тепер може не тільки збирати інформацію, а й атакувати ворожі дрони.
Компактна конструкція полегшує розгортання, транспортування та експлуатацію цього БПЛА, а силова установка з канальним вентилятором усуває необхідність у допоміжному обладнанні для запуску.Важливо
Технічні характеристики дрона V-Bat:
- довжина: 2,7 м;
- розмах крил: 3 м;
- Загальна вага: 57 кг;
- силова установка: двоциліндровий двигун Suter TOA 288;
- максимальна швидкість: 90 км/год;
- час автономного польоту: 10 год;
- максимальна висота: 6100 м
- авіоніка: електрооптичні (EO)/середньохвильові інфрачервоні (MWIR) камери.
Мережева магістраль V-Bat з відкритою архітектурою забезпечує інтеграцію з різними додатками і корисним навантаженням, забезпечуючи адаптованість до мінливих експлуатаційних потреб.
Будучи єдиним постійно дислокованим MEU Корпусу морської піхоти, 31-й MEU слугує гнучкою і грізною силою, призначеною для проведення різноманітних військових операцій як основний підрозділ реагування на кризи в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Раніше ми повідомляли про те, що дрони V-BAT змусили літати роєм. Розробники стверджують, що повністю впровадять штучний інтелект у свої безпілотники вже наступного року.