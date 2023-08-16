Незвичайні дрони V-BAT оснастять ШІ: він знайде ворогів, "невидимих" для радарів

Розробники хочуть створити систему для створення широкомасштабних зображень прямо в русі.

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Компанії Shield AI і Sentient Vision Systems спільно розроблять систему на основі штучного інтелекту для створення широкомасштабних зображень у русі (WAMI), повідомляє Shepardmedia. Інженери інтегрують модуль візуального виявлення і далекомір Sentient (ViDAR) у безпілотник V-BAT від Shield AI.

Система буде заснована на алгоритмах ШІ, що дасть змогу V-BAT інтелектуально класифікувати, відслідковувати, зчитувати і реагувати на цілі в динамічних місіях. ViDAR — це система штучного інтелекту Sentient, яка використовує датчик EO/IR для виявлення і класифікації цілей, невидимих для оператора або звичайного радара.

ViDAR вже використовується безпілотниками, зокрема, модуль був інтегрований на Insitu ScanEagles Королівського флоту Австралії та інших військових платформах. А ще система Kestrel ViDAR є частиною набору датчиків для реактивного літака Challenger 604 SAR Управління морської безпеки Австралії. Закінчити проєкт планується у 2024 році. Згідно з планом розробки, компанії запропонують нову систему Міністерству оборони Австралії та Міністерству оборони США, а також міжнародним замовникам.

Дрон V-BAT 128 має можливості вертикального зльоту і посадки (VTOL), що дає змогу його легко запускати і транспортувати. Важить безпілотник 56,6 кг, включно з паливом і корисним навантаженням. Збірка БПЛА може бути виконана менш ніж за 30 хвилин силами двох осіб, а систему можна транспортувати і розгортати на мінівені, легкій тактичній машині або вертольоті. Дрон має однодвигунну конструкцію з вентилятором, що усуває необхідність у допоміжному обладнанні для запуску і підйому. V-BAT 128 може працювати в повністю автономному режимі від запуску до приземлення, використовуючи автоматичні заздалегідь запрограмовані траєкторії польоту.

Безпілотник може нести 11,3 кг корисного навантаження. Як модулі підтримується інтеграція з електронно-оптичними (EO)/середньохвильовими інфрачервоними (MWIR) камерами для отримання зображень на великій відстані. Так само цей VTOL оснащений системою автоматичної ідентифікації (AIS) як засіб навігації та запобігання зіткненням.

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили робота зі ШІ, який може керувати будь-якими літаками. Андроїда Pibot досить посадити в кабіну і завантажити дані, а його "мозок" здатний запам'ятати всі навігаційні карти.