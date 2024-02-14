Грозная сила против Китая: США запустили революционные дроны V-Bat в Японии

Дрон V-Bat использует передовые датчики для сбора и передачи данных, но может также атаковать цели.

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Военные США продемонстрировали возможности беспилотника V-Bat от компании MartinUAV во время недавних учений на полигоне W-174 Joint Okinawa Range Complex (Япония). Дрон от компании Shield AI был специально разработан для ведения разведки, передает Defence blog.

Во время учений V-Bat использовали бойцы 31-го экспедиционного отряда морской пехоты (MEU), показавшие возможности морской и воздушной разведки с с современным оборудованием для передачи критически важных данных командирам на борту десантного корабля USS America (LHA 6). Будучи единственным постоянно дислоцированным подразделением морской пехоты, 31-й отряд считается "гибкой и грозной силой", предназначенной для проведения различных военных операций в Индо-Тихоокеанском регионе, где находится Китай — давний конкурент США.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), по задумке военных, должен стать заменой устаревшему БПЛА RQ-7B Shadow. Чтобы его усовершенствовать, инженеры Shield AI объединили усилия с коллегами из Northrop Grumman. В итоге, V-Bat теперь может не только собирать информацию, но и атаковать вражеские дроны.

Компактная конструкция облегчает развертывание, транспортировку и эксплуатацию этого БПЛА, а силовая установка с канальным вентилятором устраняет необходимость в вспомогательном оборудовании для запуска.

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Технические характеристики дрона V-Bat:

длина: 2,7 м;

размах крыльев: 3 м;

Общий вес: 57 кг;

силовая установка: двухцилиндровый двигатель Suter TOA 288;

максимальная скорость: 90 км/ч;

время автономного полета: 10 ч;

максимальная высота: 6100 м

авионика: электрооптические (EO)/средневолновые инфракрасные (MWIR) камеры.

Сетевая магистраль V-Bat с открытой архитектурой обеспечивает интеграцию с разными приложениями и полезной нагрузкой, обеспечивая адаптируемость к меняющимся эксплуатационным потребностям.

Будучи единственным постоянно дислоцированным MEU Корпуса морской пехоты, 31-й MEU служит гибкой и грозной силой, предназначенной для проведения различных военных операций в качестве основного подразделения реагирования на кризисы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее мы сообщали о том, что дроны V-BAT заставили летать роем. Разработчики утверждают, что полностью внедрят искусственный интеллект в свои беспилотники уже в следующем году.