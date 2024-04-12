БПЛА з вертикальним зльотом: ВМС США розгорнули революційну систему V-BAT (фото)

Безпілотник призначений як для оборонного, так і для комерційного використання. В одній із місій V-BAT доставив вантаж вагою 22,5 кг на відстань близько 370 км, здійснивши посадку на рухомий корабель.

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Морські піхотинці США розгорнули безпілотну повітряну систему V-BAT з борту десантного корабля USS Harpers Ferry (LSD-49). Цей захід відбувся в Тихому океані в рамках планових операцій, що проводяться групою Boxer Amphibious Ready Group в межах юрисдикції 3-го флоту США. Про це 10 квітня повідомили в Naval Recognition.

Особливість безпілотника V-BAT, який отримав позначення MQ-35A, полягає в тому, що апарат здатний здійснювати вертикальні злети і посадки. Такі можливості БПЛА вже були застосовані в деяких логістичних операціях американських військових.

Наприклад, у грудні 2022 року V-BAT разом із дроном Skyways V2.6B провели першу безпілотну операцію з доставлення вантажів на корабель американських ВМС у морі. Кожен безпілотник доставив вантаж вагою 22,5 кг на відстань близько 370 км на рухомий корабель, продемонструвавши потенціал логістичного застосування технологій БПЛА.

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Крім того, апарат виконував і розвідувальні місії, а в жовтні минулого року компанія Shield AI оголосила про доопрацювання V-BAT, що свідчить про розширення його експлуатаційних можливостей.

V-BAT готують до запуску

Характеристики та призначення

V-BAT призначений як для оборонного, так і для комерційного використання. Застосування безпілотника варіюється від пошуку і порятунку до охорони кордонів і ліквідації наслідків стихійних лих.

Дрон можна розгорнути менш ніж за 30 хвилин і його можна запустити з різних платформ, включно з легкими тактичними автомобілями й гелікоптерами, такими як UH-60 Black Hawk.

Як силову установку V-BAT використовують одномоторний канальний вентилятор, що дає змогу здійснювати операції з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) без використання додаткового допоміжного обладнання.

БПЛА оснащений двоциліндровим двигуном Suter TOA 288, який дає йому змогу досягати висоти 6 км і літати до 11 годин, демонструючи здатність працювати в різних умовах навколишнього середовища.

Апарат підтримує автономні операції, використовуючи заздалегідь запрограмовані траєкторії польоту для підвищення безпеки експлуатації.

V-BAT може нести різне корисне навантаження, оснащуватися різними, зокрема й інфрачервоними камерами для отримання зображень, системою автоматичної ідентифікації (AIS) і можливостями штучного інтелекту для пошуку в широкій зоні.

Раніше можливості системи V-BAT продемонстрували американські військові на полігоні в Японії. За задумом командування ВМС, безпілотник має стати заміною застарілому БПЛА RQ-7B Shadow.