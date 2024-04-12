БПЛА с вертикальным взлетом: ВМС США развернули революционную систему V-BAT (фото)

Беспилотник предназначен как для оборонного, так и для коммерческого использования. В одной из миссий V-BAT доставил груз весом 22,5 кг на расстояние около 370 км, совершив посадку на движущийся корабль.

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Морские пехотинцы США развернули беспилотную воздушную систему V-BAT с борта десантного корабля USS Harpers Ferry (LSD-49). Данное мероприятие произошло в Тихом океане в рамках плановых операций, проводимых группой Boxer Amphibious Ready Group в пределах юрисдикции 3-го флота США. Об этом 10 апреля сообщили в Naval Recognition.

Особенность беспилотника V-BAT, получивший обозначение MQ-35A, заключается в том, что аппарат способен совершать вертикальные взлеты и посадки. Такие возможности БПЛА в уже были применены в некоторых логистических операциях американских военных.

Например, в декабре 2022 года V-BAT вместе с дроном Skyways V2.6B провели первую беспилотную операцию по доставке грузов на корабль американских ВМС в море. Каждый беспилотник доставил груз весом 22,5 кг на расстояние около 370 км на движущийся корабль, продемонстрировав потенциал логистического применения технологий БПЛА.

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Кроме того, аппарат выполнял и разведывательные миссии, а в октябре прошлого года компания Shield AI объявила о доработке V-BAT, что свидетельствует о расширении его эксплуатационных возможностей.

V-BAT готовят к запуску

Характеристики и назначение

V-BAT предназначен как для оборонного, так и для коммерческого использования. Применение беспилотника варьируется от поиска и спасения до охраны границ и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Дрон можно развернуть менее чем за 30 минут и может запущен с различных платформ, включая легкие тактические автомобили и вертолеты, такие как UH-60 Black Hawk.

В качестве силовой установки V-BAT используется одномоторный канальный вентилятор, что позволяет осуществлять операции c вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) без использования дополнительного вспомогательного оборудования.

БПЛА оснащен двухцилиндровым двигателем Suter TOA 288, который позволяет ему достигать высоты 6 км и летать до 11 часов, демонстрируя способность работать в различных условиях окружающей среды.

Аппарат поддерживает автономные операции, используя заранее запрограммированные траектории полета для повышения безопасности эксплуатации.

V-BAT может нести различную полезную нагрузку, оснащаться различными, в том числе и инфракрасными камерами для получения изображений, системой автоматической идентификации (AIS) и возможностями искусственного интеллекта для поиска в широкой зоне.

Ранее возможности системы V-BAT продемонстрировали американские военные на полигоне в Японии. По задумке командования ВМС, беспилотник должен стать заменой устаревшему БПЛА RQ-7B Shadow.