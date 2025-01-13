Shield AI подтверждила применение в Украине уникальных дронов V-BAT: чем они помогли ВСУ

Летательные аппараты с системой вертикального взлета хорошо противостоят РЭБ России, уверяет производитель в своем отчете.

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В Украину в 2024 году привезли и начали испытывать американские военные беспилотники V-BAT. Об этом пишет сайт Defence Blog, ссылаясь на отчет компании-производителя Shield AI.

Shield AI указала в документе, что ее беспилотный летательный аппарат с системой вертикального взлета и посадки (VTOL) под названием V-BAT применяли в реальных боевых условиях для оценки характеристик и устойчивости к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Дроны впервые доставили в Украину в июне 2024 года вместе со специалистами компании, они успешно выполнили боевые задачи, несмотря на подавление GPS-навигации и сигналов связи.

Например, V-BAT помог украинским военным найти зенитно-ракетный комплекс "Бук М1" ВС РФ и выяснить его координаты. Вскоре цель уничтожили с помощью системы залпового огня HIMARS. Эта операция показала способности БПЛА вести разведку и наблюдение, а также его эффективность при поддержке ударных задач.

"В Украине V-BAT продемонстрировал устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав автономность в самых сложных условиях и выполнив первую успешную миссию по разведке, наблюдению и целеуказанию в условиях длительного и продолжительного функционирования в условиях помех GPS и связи", — заявили в Shield AI.

Производитель уже поставил около 250 дронов V-BAT по всему миру, изготовив их на своем заводе в Далласе, штат Техас. Летательные аппараты используют Командование специальных операций США (SOCOM), Корпус морской пехоты США, а Береговая охрана США, как ожидается, получит свои первые единицы в 2025 году.

V-BAT призван заменить старые разведывательные системы и создать новые программы беспилотников для различных клиентов. Его представляють как универсальное решение для разных боевых сценариев благодаря способности вертикально взлетать в сочетании с большим временем полета и хорошей устойчивостью к средствам РЭБ.

Развертывание Shield AI на Украине подчеркивает растущую зависимость от современных БПЛА для противодействия меняющимся угрозам и проведения точных миссий. Успех компании с V-BAT демонстрирует, как инновации в автономных системах меняют ведение войны и укрепляют оперативные возможности на передовой, считают в СМИ.

Ранее писали, как ВСУ используют беспилотники V-BAT из США. Они помогли обойти российские системы РЭБ, которые мешают разведывательным дронам летать в районе Днепра. V-BAT могут находиться в воздухе до 11 часов и обладают дальностью полета до 370 км. По данным аналитиков, во время испытаний в августе 2024 года они пролетали на расстоянии менее 1 000 метров от источников помех без потери связи и контроля. В будущем их планируют оснастить ракетами Hatchet с лазерным наведением.