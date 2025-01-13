Росіяни, можливо, уразили власний ЗРК, переданий Північною Кореєю, — ЗМІ (фото)

Опубліковані відеокадри дали змогу частково порівняти силует північнокорейської системи з ураженим зразком. Комплекс оснащений осередками для вертикального запуску ракет, схожими на ті, що використовуються російськими "Тор" і китайськими HQ-17.

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Російські військові, судячи з усього, уразили переданий північнокорейський зенітний ракетний комплекс. Про це повідомляє Telegram-канал War Zone.

Комплекс, уражений у Курській області

Комплекс підбили в Курській області та спочатку пропагандисти РФ представили його як уражену радіолокаційну станцію західного зразка.

Ураження відбулося за допомогою FPV-дрона. Опубліковані відеокадри дозволили частково порівняти силует північнокорейської системи з ураженим зразком.

Попри погану якість зображення, силует північнокорейського ЗРК малої дальності та ураженої системи мають схожі особливості, зокрема базу розміщення, місце встановлення пошукової радіолокаційної станції та певну схожість форм.

Також не слід виключати, що окрім балістичних ракет та артилерійських систем КНДР почала постачання зенітних комплексів. Це може бути пов'язано зі значними втратами аналогічних систем у військах РФ через активність FPV-дронів, артилерії з високоточними снарядами та ракетами GMLRS.

Перша поява нового північнокорейського комплексу відбулася на військовому параді в Пхеньяні 10 жовтня 2020 року. Систему класифікували південнокорейські та американські військові фахівці як зенітний ракетний комплекс (ЗРК) малої дальності, розташований на напівпричепі.

Схожі елементи силуету ураженої системи та північнокорейського ЗРК під час параду

Дослідник KODEF і військовий фахівець Чеол-Гюн Лім у своїй роботі заявив, що представлена система є виключно радіолокаційною станцією "Блискавка" і не має зв'язку із зенітним комплексом.

Порівняння пошукових РЛС на ЗРПК "Панцир" і північнокорейському ЗРК

Попри це, інші північнокорейські джерела, зокрема Інститут Далекого Сходу при Університеті Кюннам, спільно з представниками Міністерства оборони, провели аналіз і класифікували цю систему як "ЗРК для низьких висот".

Аналіз системи, представленої на параді, дав змогу припустити, що комплекс оснащений осередками для вертикального запуску ракет, які, ймовірно, схожі на ті, які використовують російські "Тор" і китайські HQ-17.

Водночас система нагадує пускову частину, як у комплексу "Тор", пошуковий радар, схожий на "Панцир-С1", а радар супроводу схожий на китайську систему HQ-17.

РЛС супровід і наведення на північнокорейському ЗРК і китайському HQ-17

Попри візуальну схожість, південнокорейські фахівці зазначають, що метод наведення північнокорейського комплексу відрізняється, оскільки на РЛС супроводу відсутні додаткові антени для наведення ракети, які є на "Тор" і HQ-17 і забезпечують радіокомандне управління.

Нагадаємо, що у РФ проходять випробування тактичного безпілотника з оригінальною назвою ТрАМП.

Також повідомлялося, що Shield AI підтвердила застосування в Україні унікальних дронів V-BAT.