Россияне, возможно, поразили собственный ЗРК, переданный Северной Кореей, — СМИ (фото)

Опубликованные видеокадры позволили частично сравнить силуэт северокорейской системы с пораженным образцом. Комплекс оснащен ячейками для вертикального запуска ракет, похожими на используемые российскими "Тор" и китайскими HQ-17.

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Российские военные, судя по всему, поразили переданный северокорейский зенитный ракетный комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал War Zone.

Комплекс, пораженный в Курской области

Комплекс подбили в Курской области и первоначально пропагандисты РФ представили его как пораженную радиолокационную станцию западного образца.

Поражение произошло с помощью FPV-дрона. Опубликованные видеокадры позволили частично сравнить силуэт северокорейской системы с пораженным образцом.

Несмотря на плохое качество изображения, силуэт северокорейского ЗРК малой дальности и пораженной системы имеют схожие особенности, в частности базу размещения, место установки поисковой радиолокационной станции и определенное сходство форм.

Также не следует исключать, что кроме баллистических ракет и артиллерийских систем КНДР начала поставки зенитных комплексов. Это может быть связано со значительными потерями аналогичных систем в войсках РФ из-за активности FPV-дронов, артиллерии с высокоточными снарядами и ракетами GMLRS.

Первое появление нового северокорейского комплекса произошло на военном параде в Пхеньяне 10 октября 2020 года. Система была классифицирована южнокорейскими и американскими военными специалистами как зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности, расположенный на полуприцепе.

Схожие элементы силуэта пораженной системы и северокорейского ЗРК во время парада

Исследователь KODEF и военный специалист Чеол-Гюн Лим в своей работе заявил, что представленная система является исключительно радиолокационной станцией "Молния" и не имеет связи с зенитным комплексом.

Сравнение поисковых РЛС на ЗРПК "Панцирь" и северокорейском ЗРК

Несмотря на это, другие северокорейские источники, в частности Институт Дальнего Востока при Университете Кюннам, совместно с представителями Министерства обороны, провели анализ и классифицировали эту систему как "ЗРК для низких высот".

Анализ системы, представленной на параде, позволил предположить, что комплекс оснащен ячейками для вертикального запуска ракет, которые, вероятно, похожи на используемые российскими "Тор" и китайскими HQ-17.

В то же время система напоминает пусковую часть, как у комплекса "Тор", поисковый радар, похожий на "Панцирь-С1", а радар сопровождения похож на китайскую систему HQ-17.

РЛС сопровождение и наведение на северокорейском ЗРК и китайском HQ-17

Несмотря на визуальное сходство, южнокорейские специалисты отмечают, что метод наведения северокорейского комплекса отличается, поскольку на РЛС сопровождения отсутствуют дополнительные антенны для наведения ракеты, которые есть на "Тор" и HQ-17 и обеспечивают радиокомандное управление.

Напомним, что в РФ проходят испытания тактического беспилотника с оригинальным названием ТрАМП.

Также сообщалось, что Shield AI подтвердила применение в Украине уникальных дронов V-BAT.