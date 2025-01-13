В РФ проходят испытания тактического беспилотника с оригинальным названием ТрАМП (фото)

Разработчики утверждают, что "транспортная авиационная многоцелевая платформа" предназначена для переброски грузов на значительные расстояния — свыше 600 км. При этом грузоподъемность аппарата якобы составляет 250 кг.

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Российские инженеры оборонного комплекса представили новейший тактический транспортный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ТрАМП, разработанный для выполнения широкого спектра задач в условиях современных театров военных действий (ТВД). Аппарат уже прошел стадию проектирования и приступил к наземным испытаниям, а первый полет запланирован на апрель. Об этом 13 января сообщили обозреватели Army Recognition со ссілкой на российские источники.

Авторы публикации обратили внимание на оригинальное название, которое является аббревиатурой от "транспортная авиационная многоцелевая платформа".

Текущие испытания ТрАМП сосредоточены на его системах управления и механизмах, при этом инженеры проводят серию наземных испытаний без взлета для подтверждения расчетных параметров.

Технические характеристики

ТрАМП предназначен для переброски грузов на значительные расстояния, при этом разработчики утверждают, что дрон имеет следующие характеристики:

грузоподъемность — до 250 кг;

дальность полета — свыше 600 км;

крейсерская скорость — 195 км/ч;

крейсерский потолок — 3000 метров;

грузовой отсек — объемом 2650 литров с возможностью сброса груза с парашютом.

Российский беспилотник ТрАМП Фото: Соцсети

Особенности аппарата включают раскрывающиеся вниз створки грузового отсека, что позволяет использовать его для подвески ударной полезной нагрузки.

Одной из ключевых черт дрона ТрАМП является модульная конструкция, которая упрощает обслуживание и ремонт в полевых условиях. Основные узлы, такие как крылья, двигатель и шасси, могут быть заменены на месте — это решение значительно расширяет эксплуатационные возможности аппарата.

Еще одной особенностью стало усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, а также встроенную систему спасения груза и самого аппарата.

Обозреватели отмечают, что дрон может быть применен как в качестве транспортного средства для облегчения логистики в труднодоступных участках ТВД, так и в качестве ретранслятора и носителя малоразмерных FPV-дронов.

Российский беспилотник ТрАМП

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