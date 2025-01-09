Россия уверенно движется к созданию роя БПЛА: в чем опасность, — CSIS

Российские БПЛА получили две ключевые модернизации — улучшенную навигацию и технологию ИИ для автоматического распознавания энергетической инфраструктуры. Благодаря этому дроны могут определять наиболее уязвимые места поражаемых объектов.

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В декабре 2024 года украинские источники сообщили, что Россия начала оснащать свои ударные дроны "Шахед-136" элементами искусственного интеллекта. В связи с этим Катерина Бондарь из Канадской службы разведки и безопасности считает, что россияне уже на пути к созданию целых роев беспилотных летательных аппаратов, и США должны предпринять определенные шаги, чтобы противостоять этой угрозе. Об этом пишет Breaking Defense.

Украинские военные отмечают, что в "Шахед-136" были внесены две ключевые модернизации:

Улучшенная навигация. Беспилотники теперь оснащены системой Digital Scene Matching Area Correlator (DSMAC), которая позволяет им работать без GPS. Система анализирует изображения местности с бортовой камеры и сравнивает их с загруженными картами в реальном времени.

Распознавание целей. На дроны установлена модель ИИ для автоматического распознавания энергетической инфраструктуры. Это позволяет беспилотникам определять наиболее уязвимые места объектов даже в условиях защитных укрытий.

По мнению Бондарь, хотя эти технологии пока не делают "Шахеды" полностью автономными, их интеграция является шагом к созданию ройных беспилотных систем.

Угрозы и меры противодействия

Интеграция ИИ в беспилотники представляет значительную угрозу. Возможность объединения автономной навигации, распознавания целей и обмена данными между дронами приближает Россию к созданию настоящих ройных систем.

В свою очередь США и их союзники могут предпринять меры для ограничения доступа агрессора к технологиям. А именно:

расширение экспортного контроля и санкций на компании-посредники;

ограничение доступа к опыту и знаниям, связанным с ИИ, а также ограничение академических и исследовательских связей с российскими организациями;

создание стимулов для западных фирм избегать сотрудничества с попавшими под санкции структурами.

Таким образом, подытожила Бондарь, эти шаги помогут замедлить разработку автономных вооружений, таких как модернизированные "Шахед-136" и "Гербера", и ограничить возможности России по применению новых технологий в военных конфликтах.

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Ранее сообщалось, что РФ смогла выйти на производство дронов Shahed-136 в количестве 2 000 штук в месяц. По информации Defence Express, номера на сбитых беспилотниках свидетельствуют о том, что Россия за 2024 год изготовила на своих мощностях около 10 тысяч "Шахедов".