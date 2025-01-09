Росія впевнено рухається до створення рою БПЛА: у чому небезпека, — CSIS

Російські БПЛА отримали дві ключові модернізації — поліпшену навігацію і технологію ШІ для автоматичного розпізнавання енергетичної інфраструктури. Завдяки цьому дрони можуть визначати найбільш вразливі місця об'єктів, що уражаються.

Related video

У грудні 2024 року українські джерела повідомили, що Росія почала оснащувати свої ударні дрони "Шахед-136" елементами штучного інтелекту. У зв'язку з цим Катерина Бондар з Канадської служби розвідки і безпеки вважає, що росіяни вже на шляху до створення цілих роїв безпілотних літальних апаратів, і США повинні зробити певні кроки, щоб протистояти цій загрозі. Про це пише Breaking Defense.

Українські військові зазначають, що в "Шахед-136" було внесено дві ключові модернізації:

Покращена навігація. Безпілотники тепер оснащені системою Digital Scene Matching Area Correlator (DSMAC), яка дозволяє їм працювати без GPS. Система аналізує зображення місцевості з бортової камери й порівнює їх із завантаженими картами в реальному часі.

Розпізнавання цілей. На дрони встановлено модель ШІ для автоматичного розпізнавання енергетичної інфраструктури. Це дає змогу безпілотникам визначати найбільш вразливі місця об'єктів навіть в умовах захисних укриттів.

На думку Бондар, хоча ці технології поки що не роблять "Шахеди" повністю автономними, їхня інтеграція є кроком до створення ройних безпілотних систем.

Загрози та заходи протидії

Інтеграція ШІ в безпілотники становить значну загрозу. Можливість об'єднання автономної навігації, розпізнавання цілей і обміну даними між дронами наближає Росію до створення справжніх ройних систем.

Зі свого боку США та їхні союзники можуть вжити заходів для обмеження доступу агресора до технологій. А саме:

розширення експортного контролю та санкцій на компанії-посередники;

обмеження доступу до досвіду і знань, пов'язаних із ШІ, а також обмеження академічних і дослідницьких зв'язків із російськими організаціями;

створення стимулів для західних фірм уникати співпраці зі структурами, що потрапили під санкції.

Таким чином, підсумувала Бондар, ці кроки допоможуть сповільнити розробку автономних озброєнь, таких як модернізовані "Шахед-136" і "Гербера", і обмежити можливості Росії щодо застосування нових технологій у військових конфліктах.

Важливо

"Зупинити буде важко": чому російські пінопластові дрони "Гербера" страшніші за "Шахеди"

Раніше повідомлялося, що РФ змогла вийти на виробництво дронів Shahed-136 у кількості 2 000 штук на місяць. За інформацією Defence Express, номери на збитих безпілотниках свідчать про те, що Росія за 2024 рік виготовила на своїх потужностях близько 10 тисяч "Шахедів".