У РФ проходять випробування тактичного безпілотника з оригінальною назвою ТрАМП (фото)

Розробники стверджують, що "транспортна авіаційна багатоцільова платформа" призначена для перекидання вантажів на значні відстані — понад 600 км. При цьому вантажопідйомність апарату нібито становить 250 кг.

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Російські інженери оборонного комплексу представили новітній тактичний транспортний безпілотний літальний апарат (БПЛА) ТрАМП, розроблений для виконання широкого спектра завдань в умовах сучасних театрів воєнних дій (ТВД). Апарат уже пройшов стадію проєктування і розпочав наземні випробування, а перший політ заплановано на квітень. Про це 13 січня повідомили оглядачі Army Recognition із посиланням на російські джерела.

Автори публікації звернули увагу на оригінальну назву, яка є абревіатурою від "транспортна авіаційна багатоцільова платформа".

Поточні випробування ТрАМП зосереджені на його системах управління і механізмах, при цьому інженери проводять серію наземних випробувань без зльоту для підтвердження розрахункових параметрів.

Технічні характеристики

ТрАМП призначений для перекидання вантажів на значні відстані, при цьому розробники стверджують, що дрон має такі характеристики:

вантажопідйомність — до 250 кг;

дальність польоту — понад 600 км;

крейсерська швидкість — 195 км/год;

крейсерська стеля — 3000 метрів;

вантажний відсік — об'ємом 2650 літрів з можливістю скидання вантажу з парашутом.

Російський безпілотник ТрАМП Фото: Соцмережі

Особливості апарата включають стулки вантажного відсіку, які розкриваються вниз, що дає змогу використовувати його для підвіски ударного корисного навантаження.

Однією з ключових рис дрона ТрАМП є модульна конструкція, яка спрощує обслуговування та ремонт у польових умовах. Основні вузли, такі як крила, двигун і шасі, можуть бути замінені на місці — це рішення значно розширює експлуатаційні можливості апарату.

Ще однією особливістю стало посилене шасі з пневматиками великого діаметру для зльоту і посадки на короткі, погано підготовлені майданчики, а також вбудовану систему порятунку вантажу і самого апарату.

Оглядачі зазначають, що дрон може бути застосований як транспортний засіб для полегшення логістики у важкодоступних ділянках ТБД, так і як ретранслятор і носій малорозмірних FPV-дронів.

Російський безпілотник ТрАМП

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