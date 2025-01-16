Після зустрічі з українськими FPV як решето: окупанти запускають БПЛА "в латках" (фото)

На російські розвідувальні дрони Сили оборони оголосили справжнє полювання. Іноді залатаних місць налічується з пів сотні.

Related video

Російські окупанти не мають достатньої кількості розвідувальних дронів, через що "латають" пошкодження в тих, які вже мали вильоти і зустрічі з українськими FPV. Про це пише російський канал "Военный осведомитель".

За словами авторів каналів, на російські розвідувальні дрони Сили оборони оголосили справжнє полювання.

"Полювання українських FPV-перехоплювачів за російськими розвідувальними "крилами" в останні місяці набуло справді масового характеру. Однак, деякі безпілотники переживають близький підрив перехоплювача супротивника, що можна помітити на даних кадрах — як мінімум пара ZALA 421-16 і один Supercam S350 повторно піднялися в повітря, про що говорить безліч характерних латок і пошкоджень на площинах", — йдеться в повідомленні.

Свої слова "Осведомитель" підкріпив світлинами українських телеграм-каналів, на яких видно численні латки зі скотча на російських безпілотниках. Іноді залатаних місць налічується з пів сотні.

Нагадаємо, що раніше бійці ЗСУ розповіли, як за допомогою FPV першими уразили летючу ціль РФ. Далі перейшли на більш коштовні цілі — "Зали", "Суперками", "Орлани".