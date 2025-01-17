США таємно вклали $1,5 млрд доларів у виробництво БПЛА в Україні, — The New York Times

Американські чиновники заявили, що інвестиції зробили українські БПЛА більш ефективними та смертоносними. Вони знищили чверть російського Чорноморського флоту, а безпілотники, розміщені на лінії фронту, допомогли уповільнити просування Росії на сході України.

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США посилили підтримку українських виробників безпілотників після контрнаступу України в 2023 році. Вони зробили значні інвестиції, які допомогли розпочати та розширити виробництво БПЛА. Про це пише видання The New York Times

Американські чиновники в розмові з виданням повідомили, що на це США витратили значні кошти, зокрема, 1,5 мільярда доларів у вересні минулого року.

"Ми бачили, як БПЛА стають все більш центральними для бойових дій в Україні і будуть центральними для всіх майбутніх бойових дій", — сказав Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, маючи на увазі безпілотні літальні апарати.

Допомога США включала гроші на підтримку виробників безпілотників і закупівлю запчастин. За словами співрозмовника видання, Сполучені Штати також направили співробітників розвідки в Україну, щоб допомогти розробити її програму.

Після контрнаступу ЗСУ у 2023 році офіційні особи США заявили, що вони швидко збільшили підтримку українських виробників безпілотників. Окрім фінансової допомоги, адміністрація Байдена працювала над налагодженням зв’язків між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками безпілотників.

Восени минулого року Пентагон виділив 800 мільйонів доларів на виробництво безпілотників в Україні , які були використані для закупівлі комплектуючих для безпілотників та фінансування виробників БПЛА. Коли президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім у вересні, президент Байден сказав, що ще 1,5 мільярда доларів буде спрямовано на українську індустрію безпілотників.

Американські чиновники заявили, що інвестиції зробили українські безпілотники більш ефективними та смертоносними. Вони зазначили, що українські морські БПЛА знищили чверть російського Чорноморського флоту , а безпілотники, розміщені на лінії фронту, допомогли уповільнити просування Росії на сході України.

Джейк Салліван зауважив, що прагнення розбудувати українську індустрію безпілотників дало "безцінні уроки", які адміністрація Байдена почала інтегрувати у власну оборонну промисловість Америки.

Нагадаємо, що ЗС РФ не мають достатньої кількості розвідувальних дронів, через що "латають" пошкодження в тих, які вже мали вильоти і зустрічі з українськими FPV.