Бій тривав 8 годин: ССО показали, як відбивали штурм солдатів КНДР у Курській області (відео)

На дев’ятій годині бою в українських захисників залишилася лише третина боєкомплекту. Вони витратили його на знищення ворога і злагоджено вийшли з поля бою у безпечне місце.

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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм північнокорейських військових у Курській області Російської Федерації. У ході запеклого бою оператори ССО знищили 21 військового КНДР та поранили ще 40. Кадри бою військові опублікували у Facebook у середу, 22 січня.

Оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича разом з піхотинцями вісім годин стримували наступ північнокорейських військових. Українські захисники використовували стрілецьку зброю та гранатомети. Також працювали снайпери.

На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Попри це, бійці продовжували нищити ворогів. Однак, враховуючи виснаження ресурсів, було ухвалено рішення про ексфільтрацію — тактичний маневр для безпечного виходу з поля бою.

Бійці злагоджено здійснили відхід на двох броньованих автомобілях Humvee.

Бої у Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу в Курській області ЗС РФ завдали 23 авіаудари, скинувши при цьому 31 КАБ. Також противник здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 — із РСЗВ. Українські військові відбили сім штурмів.

Нагадаємо, 20 січня бійці 47-ї бригади "Маґура" показали, як разом із 82-ю бригадою відбили масований штурм росіян у Курській області.

21 січня у Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що 4 тисячі військових КНДР, які були Росія залучила до війни проти України, вже ліквідовані.