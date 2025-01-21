РФ втягнула у війну ще 2 країни, 4 тисячі КНДРівців вже ліквідовано, — Зеленський (відео)

ЗСУ на Курському напрямку відтягнули на себе удар зі сходу, оскільки Росія хотіла захопити Харків, сказав президент.

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РФ не вистачило сил, щоб витиснути Збройні сили України з Курської області за пів року. Вже 4 тисячі військових Північної Кореї, які були залучені до війни проти України вже ліквідовані. Про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми досі перебуваємо у Курському регіоні, і наші військові там. Сил РФ не вистачило, щоб нас витиснути. Сьогодні там понад 60 тисяч російських військових, саме на цьому напрямку, окрім того було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинули. Це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну", — зазначив Зеленський.

Український лідер також зауважив. що Росія втягнула у війну проти України також Іран, після того, як він почав надавати їй свою зброю для ударів по території України і вбивати людей, і дав ліцензії на виробництво таких дронів на території РФ.

"Я дуже вдячний ЗСУ за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар зі сходу. Росія хотіла захопити Харків. Цей регіон перебуває тпід нашим контролем. там 1,5 млн людей. Викликає гордість, що там люди працюють і не лишають свого місця", —сказав президент.

Він додав, що крім Харківщини ЗС РФ планували окупувати також північну частину, зокрема, захопити Суми. Україна своєю чергою зробила "превентивний удар".

Нагадаємо, що 21 січня повідомлялося, що північнокорейці намагаються уникнути захоплення бійцями ЗСУ до останнього. Цього разу пораненого корейського військового не змогли забрати з поля бою товариші по службі, а потрапивши до українських захисників, він намагався накласти на себе руки.

Також ЗМІ писали, що військові КНДР вбивали побратимів, щоб ті не потрапили в полон до бійців ЗСУ та не видали інформацію про північнокорейську армію.