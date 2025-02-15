НАТО — на прицеле Кремля. Куда собирается двинуться РФ после Украины

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Трамп Трампом, но интересно, что по поводу дальнейшего развития ситуации на Европейском континенте думают не европейские политиканы, а европейские разведки...

Некоторые "выжимки" из некоего интересного доклада аналитиков разведывательной службы, скажем так, одной из североевропейских стран.

на данный момент ПРЯМОЙ стратегической угрозы Европе со стороны РФ нет, но....

российское военно-политическое руководство продолжает проводить целенаправленную подготовку к возможному военному конфликту с НАТО в будущем. В первую очередь в сфере реорганизации собственного войска и обновления арсеналов средств поражения (особенно дальнобойных);

по сути, эта реорганизация (в докладе содержится определение — "реформа", якобы начавшаяся после широкомасштабного вторжения в Украину) постепенно перерастает в тотальную милитаризацию РФ — и как государства, и как страны в целом;

Россия для этого активно использует в технологической, ресурсной и политической сферах "совместные усилия", в рамках ее разноуровневого союза с КНР, Ираном и Северной Кореей (КНДР);

на данный момент военно-политическое руководство РФ НЕ принимало и в ближайшее время НЕ примет конкретное решение о начале военного конфликта с Альянсом.

Однако, исходя из всего комплекса мероприятий в политической, военной, экономической и информационной сферах, крайне активно к нему готовится. Более того, доклад содержит однозначное определение — с течением времени вероятность прямого вооруженного столкновения между РФ и Альянсом (в первую очередь его европейскими членами) неуклонно будет расти.

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Что касается влияния ВОЗМОЖНОГО прекращения прямого вооруженного столкновения Украины и России на общую военно-политическую ситуацию на Европейском континенте, то в докладе отмечается, что, начиная с этого момента:

Уже через 6 МЕСЯЦЕВ РФ будет снова готова вести локальную войну в одной граничащей с ней стране. Через 2 года сможет создать РЕАЛЬНУЮ военную угрозу для нескольких близлежащих европейских стран Альянса и будет готова вести войну в одном из европейских регионов, например, в Балтийском, или на Балканах. А через 5 лет сможет приобрести способность вести на Европейском континенте масштабную войну при УСЛОВИИ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В НЕЕ США.

Доклад особо выделяет растущую агрессивность действий РФ в так называемом "Арктическом Бассейне" и отмечает, что в этом вопросе РФ и КНР действуют, очевидно, "в рамках двусторонних договоренностей глобального характера". По мнению авторов доклада, именно "Арктический вопрос" может послужить своеобразным триггером для масштабной войны на континенте.

Вероятно, РФ ПОКА будет воздерживаться от действий военного характера (с применением вооруженной силы) к Европейским территориям и акваториям, относящимся к "Арктическому бассейну". Но это напрямую будет зависеть от "решения глобального конфликта" между США и КНР, в том числе и в Арктике. В случае обострения противостояния в Арктике между США и РФ или между США и КНР, вероятность "военного влияния" со стороны РФ на указанные территории и акватории резко возрастет.

Авторы доклада прогнозируют резкую активизацию НЕ военных, так называемых "гибридных" действий РФ, "формально не пересекающих границы 5-й статьи Устава НАТО". И в первую очередь именно в Арктике... В том числе испытаний новых типов вооружения, широкомасштабных военных учений и вооруженных провокаций в приграничных районах, или тех, которые находятся под "международной юрисдикцией".

Доклад также содержит конкретные сведения о постепенном наращивании объемов деятельности и активизации агентурных разведывательно-диверсионных сетей РФ в целом ряде стран Европы, в частности среди тех, где это фиксируется — Великобритания, Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша, Италия.

Основными направлениями их деятельности являются подготовка и осуществление диверсий (в основном замаскированных) против значимых в военном и военно-экономическом смысле объектов и учреждений, информационные и общественно-политические провокации, и отдельным направлением являются "кибератаки" и "кибервзлом" сетей и баз данных, имеющих критическое значение для уровня безопасности и обороны стран Европы.

Кибератаки — это уже обычное оружие Кремля Фото: delfi.lt

Примечательно, что авторы доклада НАПРЯМУЮ увязывают ТЕМПЫ и уровень РОСТА военной угрозы для европейских стран со стороны РФ с содержанием, ходом и результатами ее агрессии против Украины.

По их заключению, в случае, если РФ в той или иной форме ПОЛУЧИТ ДОСТУП к основным объемам ресурсной и технологической базы Украины, эти темпы МОГУТ значительно ускориться. Причем, по их мнению, это может произойти НЕ ТОЛЬКО в результате прямого военного поражения Украины, но и из-за ее "внутриполитических процессов", в том числе вызванных "результатами войны".

Насколько я понимаю (это уже личное мнение), европейские спецслужбы вполне допускают возможность коллаборации определенной части нынешнего украинского "правящего класса" с РФ — или сразу "после войны", или даже еще в ее ходе...

Как по мне, то этот доклад хотя и не говорит прямо, но "толсто намекает", что нынешняя российско-украинская война — лишь ПРОЛОГ к более глобальному "столкновению" и "перераспределению" в мире, в том числе и на Европейском континенте.

Намек на то, что Кремль, по сути, в этом смысле является неким "глобальным прокси Пекина", также там прослеживается достаточно очевидно.

Все это "отрезвление" одной из европейских разведок, конечно, может порадовать. Но относительно наших интересов, гораздо интереснее — КАКИЕ ВЫВОДЫ из этих аналитических "докладов" и "записок" сделают (или УЖЕ делают) европейские политики и чиновники, имеющие отношение к ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ?

Очевидно, "сдать" Украину "как "стеклотару" они успеют всегда. Тем более, что клепать танки, пушки и снаряды вместо масла и бекона — никому не хочется. Тем более, что это делать Европе придется В ЛЮБОМ случае, рано или поздно. Единственное, что здесь различается (имеется в виду, в случае БЕЗ Украины, или в случае С Украиной) — это ВРЕМЯ (сроки), ОБЪЕМЫ, а главное — ЦЕНА этих усилий...

По мнению господина Арестовича, европейцы нас УЖЕ сдали.

Но так ли это на самом деле?

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