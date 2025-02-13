Взрыв на Балтике, убийства в Европе: как Россия пытается выдать свои планы за украинские
Российская разведка нечаянно выдала свои планы по диверсиям и терактам в Европе, опубликовав их на своем сайте. На самом деле, она выдает их за планы Украины, но для аналитика Алексея Копытько все понятно - это обычная тактика РФ: делать пакости и сваливать их на Украину
Служба внешней разведки РФ обнародовала план терактов на ближайшее время.
Сначала россияне подорвут на Балтике морской миной европейское судно.
Параллельно обещают устроить в Европе серию нападений на представителей "несистемной оппозиции" и российских бизнесменов, скрывающихся в ЕС.
Ведомство Нарышкина прямо так и пишет на своем официальном сайте, превентивно переводя стрелки на Украину.
Зачем этот бред?
Просто Москва доигралась.
Череда опасных инцидентов с плавучей рухлядью, которую РФ подрядила для перевозки нефти, уже создала огромные риски для Балтики. Не говоря уже о повреждении подводной инфраструктуры.
Авария в порту Усть-Луга активизировала дискуссии в ЕС по поводу необходимости ограничить или закрыть трафик из России по Балтийскому морю.
Вот в Москве и пытаются захватить инициативу, по шаблону возлагая ответственность на Украину и Европу.
Зря.
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