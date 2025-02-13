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Мнения

Взрыв на Балтике, убийства в Европе: как Россия пытается выдать свои планы за украинские

Российская разведка нечаянно выдала свои планы по диверсиям и терактам в Европе, опубликовав их на своем сайте. На самом деле, она выдает их за планы Украины, но для аналитика Алексея Копытько все понятно - это обычная тактика РФ: делать пакости и сваливать их на Украину

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Военный и политический аналитик
eye 215
нарышкин, разведка, россия
Глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин строит планы...
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Служба внешней разведки РФ обнародовала план терактов на ближайшее время.

Сначала россияне подорвут на Балтике морской миной европейское судно.

Параллельно обещают устроить в Европе серию нападений на представителей "несистемной оппозиции" и российских бизнесменов, скрывающихся в ЕС.

Ведомство Нарышкина прямо так и пишет на своем официальном сайте, превентивно переводя стрелки на Украину.

Зачем этот бред?

Просто Москва доигралась.

Череда опасных инцидентов с плавучей рухлядью, которую РФ подрядила для перевозки нефти, уже создала огромные риски для Балтики. Не говоря уже о повреждении подводной инфраструктуры.

Авария в порту Усть-Луга активизировала дискуссии в ЕС по поводу необходимости ограничить или закрыть трафик из России по Балтийскому морю.

Вот в Москве и пытаются захватить инициативу, по шаблону возлагая ответственность на Украину и Европу.

Зря.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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