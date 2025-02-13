Вибух на Балтиці, вбивства в Європі: як Росія намагається видати свої плани за українські

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Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила план терактів на найближчий час.

Спочатку росіяни підірвуть на Балтиці морською міною європейське судно.

Паралельно обіцяють влаштувати в Європі серію нападів на представників "несистемної опозиції" і російських бізнесменів, які переховуються в ЄС.

Відомство Наришкіна прямо так і пише на своєму офіційному сайті, превентивно переводячи стрілки на Україну.

Навіщо ця маячня?

Просто Москва догралася.

Низка небезпечних інцидентів із плавучим мотлохом, який РФ підрядила для перевезення нафти, вже створила величезні ризики для Балтики. Не кажучи вже про пошкодження підводної інфраструктури.

Аварія в порту Усть-Луга активізувала дискусії в ЄС щодо необхідності обмежити або закрити трафік із Росії Балтійським морем.

Ось у Москві й намагаються захопити ініціативу, за шаблоном покладаючи відповідальність на Україну та Європу.

Даремно.

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