Война с Россией: названы три сценария будущего Украины после разговора Трампа с Путиным

Любое соглашение между США и Россией позволит Украине восстановиться от войны, но Москва получит значительные территориальные приобретения. "Кошмарным" сценарием будет полная потеря интереса Дональда Трампа к Киеву, считают аналитики Bloomberg.

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Разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путным будет иметь последствия для будущего Украины. Существует три сценария развития событий, считают аналитики агентства Bloomberg.

Самый вероятный сценарий состоит в том, что статус оккупированных Россией территорий останется в подвешенном состоянии и под фактическим контролем РФ. Возможны территориальные обмены, включая Курскую область.

Украина также получает гарантии безопасности и в дальнейшем предметом переговоров будет то, насколько они будут достаточны. Если европейцы наладят хорошую линию связи с Белым домом, они попытаются убедить Трампа сохранить американскую поддержку Украины. Страны Евросоюза в это время нарастят собственные возможности.

Идеальный сценарий — США и Европа будут вмешиваться, если Россия откажется от сделки. В то же время риск войны с Россией заставляет опасаться даже самых ярых сторонников Украины.

Партнеры Киева могли бы увеличить военную поддержку Украины и ужесточить санкции против России. Запад также помог бы Украине развить оборонную промышленность и восстановить ее силы — все это станет главным сдерживающим фактором РФ.

"Если ЕС сможет обеспечить все пункты, откроется путь для присоединения Украины к блоку в течение следующего десятилетия", — полагают авторы анализа.

"Кошмарный" для Киева сценарий — Трамп теряет интерес к будущему Украины до заключения какого-либо соглашения. Это приведет к прекращению военной и финансовой помощи и ЕС придется самим решать эту проблему.

"Даже если взаимодействие Трампа с Путиным приведет к мирному соглашению, которое будет действовать на начальном этапе, оно может лишь отсрочить следующую фазу того, что Путин назвал войной между НАТО и Россией", — считают журналисты.

Однако любое соглашение сохранит украинский суверенитет и позволит стране начать восстанавливаться. За Россией закрепятся значительные территориальные приобретения.

Напомним, по данным канала CNN Зеленский не подписал с США сделку по редкоземельным металлам. Зеленский хочет, чтобы американские военные участвовали в миротворческой миссии после завершения войны.

Китай хочет играть определенную роль в переговорах США и России по завершению войны в Украине. Пекин предлагал Вашингтону провести саммит двух президентов.