Війна з Росією: названо три сценарії майбутнього України після розмови Трампа з Путіним

Будь-яка угода між США та Росією дасть змогу Україні відновитися від війни, але Москва отримає значні територіальні надбання. "Кошмарним" сценарієм буде повна втрата інтересу Дональда Трампа до Києва, вважають аналітики Bloomberg.

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Розмова президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним матиме наслідки для майбутнього України. Існує три сценарії розвитку подій, вважають аналітики агентства Bloomberg.

Найімовірніший сценарій полягає в тому, що статус окупованих Росією територій залишиться в підвішеному стані і під фактичним контролем РФ. Можливі територіальні обміни, включно з Курською областю.

Україна також отримує гарантії безпеки і надалі предметом переговорів буде те, наскільки вони будуть достатніми. Якщо європейці налагодять хорошу лінію зв'язку з Білим домом, вони спробують переконати Трампа зберегти американську підтримку України. Країни Євросоюзу в цей час наростять власні можливості.

Ідеальний сценарій — США і Європа втручатимуться, якщо Росія відмовиться від угоди. Водночас ризик війни з Росією змушує побоюватися навіть найзатятіших прихильників України.

Партнери Києва могли б збільшити військову підтримку України і посилити санкції проти Росії. Захід також допоміг би Україні розвинути оборонну промисловість і відновити її сили — все це стане головним стримувальним фактором РФ.

"Якщо ЄС зможе забезпечити всі пункти, відкриється шлях для приєднання України до блоку протягом наступного десятиліття", — вважають автори аналізу.

"Кошмарний" для Києва сценарій — Трамп втрачає інтерес до майбутнього України до укладення будь-якої угоди. Це призведе до припинення військової та фінансової допомоги і ЄС доведеться самим вирішувати цю проблему.

"Навіть якщо взаємодія Трампа з Путіним призведе до мирної угоди, яка діятиме на початковому етапі, вона може лише відтермінувати наступну фазу того, що Путін назвав війною між НАТО і Росією", — вважають журналісти.

Однак будь-яка угода збереже український суверенітет і дасть змогу країні почати відновлюватися. За Росією закріпляться значні територіальні надбання.

Нагадаємо, за даними каналу CNN Зеленський не підписав зі США угоду щодо рідкоземельних металів. Зеленський хоче, щоб американські військові брали участь у миротворчій місії після завершення війни.

Китай хоче відігравати певну роль у переговорах США і Росії щодо завершення війни в Україні. Пекін пропонував Вашингтону провести саміт двох президентів.