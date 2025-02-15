НАТО — на прицілі Кремля. Куди збирається рушити РФ після України

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Трамп Трампом, але цікаво, що стосовно подальшого розвитку ситуації на Європейському континенті думають не європейські політикани, а європейські розвідки…

Деякі "вижимки" з такої собі цікавої доповіді аналітиків розвідувальної служби, скажімо так, однієї з північноєвропейських країн.

наразі ПРЯМОЇ стратегічної загрози Європі з боку РФ немає, але….

російське військово-політичне керівництво продовжує проводити цілеспрямовану підготовку до можливого воєнного конфлікту з НАТО у майбутньому. Насамперед у сфері реорганізації власного війська та оновлення арсеналів засобів ураження (особливо далекобійних);

по суті, ця реорганізація (у доповіді міститься визначення — "реформа", що нібито розпочалась після широкомасштабного вторгнення в Україну) поступово переростає у тотальну мілітаризацію РФ — і як держави, і як країни загалом;

Росія задля цього активно використовує у технологічній, ресурсній та політичній сферах "спільні зусилля", в межах її різнорівневого союзу із КНР, Іраном та Північною Кореєю (КНДР);

на цей час військово-політичне керівництво РФ НЕ ухвалювало й найближчим часом НЕ ухвалить конкретне рішення про початок воєнного конфлікту з Альянсом.

Однак, з огляду на весь комплекс заходів у політичній, військовій, економічній та інформаційній сферах, вкрай активно до нього готується. Ба більше, доповідь містить однозначне визначення — з плином часу ймовірність прямого збройного зіткнення між РФ та Альянсом (насамперед його європейськими членами) неухильно ЗРОСТАТИМЕ.

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Щодо впливу МОЖЛИВОГО припинення прямого збройного зіткнення України та Росії на загальну військово-політичну ситуацію на Європейському континенті, то в доповіді зазначається, що, починаючи з цього моменту:

Вже через 6 МІСЯЦІВ РФ буде знову готова вести локальну війну в одній країні, що з нею межує. Через 2 роки зможе створити РЕАЛЬНУ воєнну загрозу для КІЛЬКОХ прилеглих європейських країн Альянсу та буде готовою вести війну в одному з європейських регіонів, наприклад, в Балтійському, або на Балканах. А через 5 років зможе набути здатності вести на Європейському континенті масштабну війну ЗА УМОВИ НЕВТРУЧАННЯ В НЕЇ США.

Доповідь особливо виокремлює дедалі більшу агресивність дій РФ у так званому "Арктичному Басейні" й звертає увагу на те, що в цьому питанні РФ та КНР діють, очевидно, "в межах двосторонніх домовленостей глобального характеру". За думкою авторів доповіді, саме "Арктичне питання" може послужити своєрідним тригером для масштабної війни на континенті.

Ймовірно, РФ ПОКИ УТРИМУВАТИМЕТЬСЯ від дій воєнного характеру (із застосуванням збройної сили) до Європейських територій та акваторій, що належать до "Арктичного басейну". Але це напряму залежатиме від "розв'язання глобального конфлікту" між США та КНР, зокрема й в Арктиці. В разі загострення протистояння в Арктиці між США та РФ або між США та КНР, ймовірність "військового впливу" з боку РФ на вказані території та акваторії різко ЗРОСТЕ.

Автори доповіді прогнозують різку активізацію НЕ військових, так званих "гібридних" дій РФ, що "формально не перетинають межі 5-ї статті Статуту НАТО". Й насамперед саме в Арктиці… Зокрема, випробувань нових типів озброєння, широкомасштабних військових навчань та збройних провокацій у прикордонних районах, або тих, які знаходяться під "міжнародною юрисдикцією".

Доповідь також містить конкретні відомості щодо поступового нарощування обсягів діяльності та активізації агентурних розвідувально-диверсійних мереж РФ у низці країн Європи, зокрема серед тих, де це фіксується — Велика Британія, Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Італія.

Основними напрямками їхньої діяльності є підготовлення та здійснення диверсій (здебільшого замаскованих) проти значущих у військовому та військово-економічному сенсі об'єктів та закладів, інформаційні та суспільно-політичні провокації, й окремим напрямком є "кібератаки" та "кіберзлам" мереж та баз даних, що мають критичне значення для рівня безпеки та оборони країн Європи.

Кібератаки — це вже звичайна зброя Кремля Фото: delfi.lt

Прикметно, що автори доповіді НАПРЯМУ ув'язують ТЕМПИ та рівень ЗРОСТАННЯ воєнної загрози для європейських країн з боку РФ зі змістом, перебігом та результатами її агресії проти України.

За їхнім висновком, в разі, якщо РФ в тій чи іншій формі ОТРИМАЄ ДОСТУП до основних обсягів ресурсної та технологічної бази України, ці темпи МОЖУТЬ значно прискоритись. Причому, за їхньою думкою, це може трапитись НЕ ТІЛЬКИ внаслідок прямої військової поразки України, а й через її "внутрішньополітичні процеси", зокрема спричинені "результатами війни".

Наскільки я розумію (це вже особиста думка), європейські спецслужби цілком допускають можливість колаборації певної частини нинішнього українського "правлячого класу" із РФ — або зразу "після війни", або навіть ще в її ході…

Як на мене, то ця доповідь хоча й не говорить прямо, але "товсто натякає", що нинішня російська-українська війна — лише ПРОЛОГ до більш глобального "зіткнення" та "ПЕРЕРОЗПОДІЛУ" у світі, зокрема й на Європейському континенті.

Натяк на те, що Кремль, по суті, в цьому сенсі є таким собі "глобальним проксі Пекіну", також там прослідковується достатньо очевидно.

Все це "витверезення" однієї з європейських розвідок, звісно, може порадувати. Але стосовно наших інтересів, набагато цікавіше — ЯКІ ВИСНОВКИ з цих аналітичних "доповідей" та "записок" зроблять (або ВЖЕ роблять) європейські політики та чиновники, що дотичні до УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ?

Очевидно, "здати" Україну "як "склотару" вони встигнуть завжди. Тим більше, що клепати танки, гармати та снаряди замість масла та бекону — нікому не хочеться. Тим більше, що це робити Європі доведеться У БУДЬ-ЯКОМУ випадку, рано чи пізно. Єдине, що тут різниться (мається на увазі, у випадку БЕЗ України, або у випадку З Україною) — це ЧАС (терміни), ОБСЯГИ, а головне — ЦІНА цих зусиль…

За думкою пана Арестовича, європейці нас ВЖЕ здали.

Але, чи це так є насправді?

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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