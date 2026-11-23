Добропольское направление

Противник (российские войска) продолжает наступательные действия в операционной зоне своей группировки войск (ГВ) "Центр" в рамках Славянско-Краматорской наступательной операции. При этом командование противника сосредотачивает основные усилия в районах дислокации своих 2-й и 51-й общевойсковых армий (ОВА), то есть в центре и на правом фланге ГВ "Центр". Очевидно, оно стремится ликвидировать Добропольский район обороны ВСУ, прорваться своими передовыми частями и подразделениями к дороге Доброполье—Краматорск к северо-востоку от Доброполья, а также выйти силами (войсками) ГВ "Центр" в взаимодействии с войсками левого фланга 8-й ОВА ГВ "Юг" на ближние подступы к городу Дружковка, вдоль реки Казенный Торец с юго-запада.

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На данный момент противник пока не смог более-менее существенно проникнуть своими штурмовыми группами в Доброполье, а также прорваться к упомянутой трассе и добраться до ближних подступов к Дружковке. Несмотря на то, что передовые части и подразделения российских 2-й и 51-й ОВА еще ранее сумели выйти на ближние подступы к Доброполью, однако на данный момент их основные силы, по-видимому, были вынуждены ввязаться в ожесточённые встречные бои на рубеже Матяшево—Светлое по направлениям Дорожное—Новый Донбасс и Новое Шахово—Вольное. В результате чего противник не только не смог прорваться в Доброполье "с ходу" более-менее значительными силами, но и общий темп его наступления в тактической зоне значительно снизился в течение месяца (начиная с 21 октября), а на некоторых участках вообще "обнулился". Пока что интенсивные инфильтрационные действия командования передовых российских частей и соединений не дали значительных результатов, даже с тактической точки зрения, хотя в некоторых районах они позволили его штурмовым группам проникнуть в боевые порядки передовых украинских подразделений…

Что касается дальнейших перспектив развития ситуации на Добропольском направлении, я хотел бы выделить несколько оперативно-тактических факторов.

"Финт ушами", предпринятый частью 41-й ЗВА, перегруппированной в начале осени командованием ГВ "Центр" на свой правый фланг, очевидно, привел к совершенно иным результатам, чем ожидалось. Теоретически эти силы УЖЕ должны были выполнить две свои основные задачи — прорваться с юго-запада в район Новониколаевка—Новогригоровка—Райское—Торское и перерезать дорогу Доброполье—Краматорск в районе Новотроицкого и к северо-западу от Золотого Колодца. Это позволило бы обоим российским оперативным управлениям ("Центр" и "Юг") резко ускорить темп всей Славянско-Краматорской наступательной операции.

Вместо этого перегруппировавшиеся силы в данный момент "застряли" в изнурительных встречных боях под Торецком и безуспешно пытаются прорваться через Вольное и со стороны Шахового на север. Очевидно, что эффект неожиданности, когда эти части и подразделения резко и внезапно усилили свою активность в этих направлениях, прошел. Соответственно, ВСУ сумели не только заблокировать их продвижение, но и в целом успешно ликвидировали все случаи проникновения российских штурмовых групп в направлении Новониколаевки, Павловки и Новопавловки (то есть в сторону Дружковки). В настоящее время они в свою очередь фактически также блокируют наступление этих сил на север, в направлении дороги Т-0514, в районе Золотой Колодезь—Кучеров Яр—Вольное—Степи.

С другой стороны, эта перегруппировка все же оказала определенное положительное влияние на российские действия. Она позволила командованию российской ГВ "Центр" уплотнить оперативное построение своей 51-й ОВА и полностью сосредоточить ее войска (силы) исключительно на Добропольском районе обороны ВСУ. Это достаточно быстро повлияло на общую ситуацию к юго-востоку от Доброполья (противник успешно для себя завершил бои за Белицкое и прорвался с юга и юго-востока вплотную к Доброполью).

Учитывая, что в настоящее время ГВ "Центр" и войска (силы) левого фланга ГВ "Юг" остаются единственными, кто продолжает продвигаться, пусть даже в тактической зоне, в рамках всей Славянско-Краматорской наступательной операции российских войск, вполне вероятно, что следует ожидать именно их дальнейшего усиления.

Еще один вопрос — как на самом деле может произойти это усиление? Однако это тема для совершенно другой, отдельной дискуссии.

Следующим фактором, который стоит отметить, является вариативность дальнейших действий командования российской ГВ "Центр" во время предстоящего штурма Доброполья, который, по всей видимости, состоится в ближайшее время.

Очевидно, что командование российской ГВ "Центр" так и не смогло прорваться в пределы Доброполья "с ходу" значительными силами своей штурмовой пехоты в тот момент, когда ее передовые части и подразделения смогли добраться до ближайших подступов к городу. Это уже факт.

Это означает, что планомерный и постепенный штурм Доброполья (в смысле проникновения и сосредоточения российской штурмовой пехоты непосредственно в городе) неизбежен. В этом контексте существуют два весьма вероятных его элемента — охват города с флангов и "отрезание" его от коммуникаций, ведущих к нему с севера и северо-запада, а также со стороны Краматорска.

Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время противник попытается если не захватить физически, то, по крайней мере, взять под плотный огневой контроль районы Святогоровки, Анновки и прорваться в район Грузского и Новотроицкого. В то же время российское командование, вероятно, попытается полностью перекрыть дороги в Доброполье со стороны Белозерского с помощью дронов и артиллерии, а возможно, и дополнительно плотным дистанционным минированием. И именно после этого начнется интенсивное "проникновение" непосредственно в город…

И еще одним фактором, без сомнения, является возможность (вероятность) активного противодействия со стороны Украины этим планам противника. На мой взгляд, наиболее эффективным вариантом в этом смысле были бы контратаки ВСУ на фланге российской группировки, развернутой в направлении Доброполья. Например, их выход на рубеж Васильевка—Гришино или даже прорыв к западным окраинам Покровска, который в настоящее время фактически является главным центром перевалки и накопления предметов МТО для российских войск, сосредоточенных и развернутых на Добропольском направлении, прежде всего для российской 2-й ОВА (в этом контексте стоит отметить, что передовые позиции ВСУ в данный момент расположены менее чем в 7 км от западных окраин Покровска).

Недавние действия российского командования ГВ "Центр" в зоне ответственности своей 41-й ОВА свидетельствуют о том, что оно не только осознает эту угрозу, но и пытается заранее ликвидировать ее путем максимального оттеснения украинских войск к западу от Покровска.

Другой вопрос, что оно явно не до конца осознает реальные масштабы и количество других угроз во ВСЕЙ оперативной зоне своей ГВ "Центр". ВСУ уже неоднократно демонстрировали, что способны действовать достаточно нестандартно, причем весьма ограниченными силами. Пока что российское командование, увлеченное собственным "штурмом Доброполья", сумело увидеть лишь одну такую угрозу. Однако это вовсе не означает, что у ВСУ действительно нет других возможностей сорвать этот штурм — причем собственными активными действиями.

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