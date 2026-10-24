Ложь российского Генштаба разбилась о Доброполье: что происходит на самом горячем направлении.
Путина кормят дезинформацией, отсюда — его неадекватное восприятие того, что происходит на фронте, отмечает военный обозреватель Дмитрий Снегирев. Яркий пример — ситуация с Добропольем, ключевым пунктом на пути из Славянска в Краматорск. Путин считает его захваченным, но на самом деле это очень далеко от реальности…
Добропольское направление пока остается одним из самых проблемных для Сил обороны Украины. На этом участке фронта российские войска добиваются определенных тактических успехов. В частности, оккупанты смогли закрепиться в районе Нового Донбасса и шахты "Белицкая", а в самом Доброполье продолжают применять тактику инфильтрации небольших штурмовых групп.
В настоящее время поступают сообщения о продвижении российских войск в районе населенного пункта Ганновка, а также в направлении террикона шахты "Алмазная".
Стоит отметить, что вблизи террикона проходят логистические маршруты, по которым осуществляется материально-техническое обеспечение Сил обороны Украины в Доброполье. Кроме того, сам террикон является доминирующей высотой, контроль над которой может создать дополнительные угрозы для украинских подразделений.
В случае закрепления оккупантов у нас возникнут довольно серьезные проблемы с логистикой. Но, учитывая предыдущий опыт и то, что боевые действия ведут преимущественно небольшие штурмовые группы с обеих сторон, то есть задействовано ограниченное количество личного состава, проблему с логистикой в определенной степени можно будет решить за счет наземных роботизированных комплексов.
Обращаю внимание, что Доброполье остается под контролем Сил обороны Украины. В то же время все заявления российского военного командования о захвате города являются информационно-психологическими операциями противника. Речь идет о том, что командующий группировкой войск "Центр" оккупационной армии Иванаев сознательно дезинформирует Путина, докладывая о несуществующих успехах, и ставит перед подчинёнными нереальные задачи — любой ценой продемонстрировать захват украинского города.
По словам начальника штаба батальона бригады "Буревой" Василия Рима, российские войска применяют тактику "взятия в кредит" — когда на картах противника появляется продвижение, которого в реальности нет, туда отправляют штурмовые группы, большинство из которых не возвращается обратно.
По информации с места событий, российские войска вышли на ближние подступы к Доброполью с востока, юго-востока и юга. В то же время россияне смогли проникнуть небольшими штурмовыми группами в южную часть Доброполья, в частности, на территорию к югу от железной дороги, разделяющей город.
Оккупанты активно проникают и в близлежащие населенные пункты. В частности, присутствие российской пехоты фиксируется в районе Черниговки, Водянского, Новогришиного и Краснополья.
Россияне используют осенние туманы и ухудшение погоды для передвижения пешком и на легкой мототехнике. Отдельные группы, проникающие в город, оперативно обнаруживаются с помощью дронов и уничтожаются Силами обороны.
По информации бойцов бригады "Люберти", поля вокруг города усеяны телами оккупантов — только на отдельных участках протяженностью в несколько сотен метров бойцы насчитывают десятки уничтоженных штурмовиков. Наступление обходится врагу чрезвычайно дорого.
На Шаховском участке соседний населенный пункт Золотой Колодезь в настоящее время утрачен. Также фиксируется проникновение оккупантов в районы севернее него в районе населенных пунктов Марьевка, Петровка, Новотроицкое, что создает дополнительное давление на фланги украинской обороны.
Оккупационные войска пытаются окружить город с юга и востока, чтобы перерезать логистические пути в Барвинково и выйти к Славянско-Краматорской агломерации с юго-запада.
По информации бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, Доброполье является ключевым логистическим хабом. Удержание этого направления Силами обороны блокирует россиянам прямой выход к крупной Славянско-Краматорской агломерации и защищает коммуникации украинских подразделений на соседних участках фронта.
Селезнев подытоживает, что, хотя ситуация остается очень сложной из-за численного превосходства противника, украинская армия удерживает ключевые оборонительные рубежи и не позволяет оккупантам совершить стремительный прорыв.
Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и защищать украинскую землю.
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