Ложь российского Генштаба разбилась о Доброполье: что происходит на самом горячем направлении.

Добропольское направление пока остается одним из самых проблемных для Сил обороны Украины. На этом участке фронта российские войска добиваются определенных тактических успехов. В частности, оккупанты смогли закрепиться в районе Нового Донбасса и шахты "Белицкая", а в самом Доброполье продолжают применять тактику инфильтрации небольших штурмовых групп.

В настоящее время поступают сообщения о продвижении российских войск в районе населенного пункта Ганновка, а также в направлении террикона шахты "Алмазная".

Стоит отметить, что вблизи террикона проходят логистические маршруты, по которым осуществляется материально-техническое обеспечение Сил обороны Украины в Доброполье. Кроме того, сам террикон является доминирующей высотой, контроль над которой может создать дополнительные угрозы для украинских подразделений.

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В случае закрепления оккупантов у нас возникнут довольно серьезные проблемы с логистикой. Но, учитывая предыдущий опыт и то, что боевые действия ведут преимущественно небольшие штурмовые группы с обеих сторон, то есть задействовано ограниченное количество личного состава, проблему с логистикой в определенной степени можно будет решить за счет наземных роботизированных комплексов.

Обращаю внимание, что Доброполье остается под контролем Сил обороны Украины. В то же время все заявления российского военного командования о захвате города являются информационно-психологическими операциями противника. Речь идет о том, что командующий группировкой войск "Центр" оккупационной армии Иванаев сознательно дезинформирует Путина, докладывая о несуществующих успехах, и ставит перед подчинёнными нереальные задачи — любой ценой продемонстрировать захват украинского города.

По словам начальника штаба батальона бригады "Буревой" Василия Рима, российские войска применяют тактику "взятия в кредит" — когда на картах противника появляется продвижение, которого в реальности нет, туда отправляют штурмовые группы, большинство из которых не возвращается обратно.

По информации с места событий, российские войска вышли на ближние подступы к Доброполью с востока, юго-востока и юга. В то же время россияне смогли проникнуть небольшими штурмовыми группами в южную часть Доброполья, в частности, на территорию к югу от железной дороги, разделяющей город.

Оккупанты активно проникают и в близлежащие населенные пункты. В частности, присутствие российской пехоты фиксируется в районе Черниговки, Водянского, Новогришиного и Краснополья.

Россияне используют осенние туманы и ухудшение погоды для передвижения пешком и на легкой мототехнике. Отдельные группы, проникающие в город, оперативно обнаруживаются с помощью дронов и уничтожаются Силами обороны.

По информации бойцов бригады "Люберти", поля вокруг города усеяны телами оккупантов — только на отдельных участках протяженностью в несколько сотен метров бойцы насчитывают десятки уничтоженных штурмовиков. Наступление обходится врагу чрезвычайно дорого.

На Шаховском участке соседний населенный пункт Золотой Колодезь в настоящее время утрачен. Также фиксируется проникновение оккупантов в районы севернее него в районе населенных пунктов Марьевка, Петровка, Новотроицкое, что создает дополнительное давление на фланги украинской обороны.

Оккупационные войска пытаются окружить город с юга и востока, чтобы перерезать логистические пути в Барвинково и выйти к Славянско-Краматорской агломерации с юго-запада.

По информации бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, Доброполье является ключевым логистическим хабом. Удержание этого направления Силами обороны блокирует россиянам прямой выход к крупной Славянско-Краматорской агломерации и защищает коммуникации украинских подразделений на соседних участках фронта.

Селезнев подытоживает, что, хотя ситуация остается очень сложной из-за численного превосходства противника, украинская армия удерживает ключевые оборонительные рубежи и не позволяет оккупантам совершить стремительный прорыв.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и защищать украинскую землю.

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