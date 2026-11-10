От операции "Вивальди" до железных взводов: что происходит на Лиманском участке фронта

Следует отметить, что ликвидация российского плацдарма на Лиманском направлении фронта в Донецкой области позволила снять серьезную угрозу для логистических хабов Сил обороны Украины. В то же время на Добропольском направлении сохраняется сложная обстановка из-за попыток оккупантов прорваться к административным границам Днепропетровской области.

Успешные действия украинских военных на Лиманском направлении кардинально изменили расклад сил на этом участке.

Разгром российских сил на Лиманском направлении снял угрозу захвата Лимана и Святогорска. Святогорск — это самый большой логистический хаб Сил обороны Украины. Не случайно российский диктатор говорил о полном контроле этого города. Контроль над Святогорском давал бы возможность россиянам организовать оперативное окружение украинской группировки в районе Лимана. Это серьезным образом сказалось бы на дальнейшем характере боевых действий на Славянско-Краматорском фронте.

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Российские оккупационные войска пытаются закрывать пробелы в обороне, возвращаясь к тактике массового применения пехотных групп. Также фиксируется активное использование врагом дронов-камикадзе типа "Ланцет", "Молния" для ударов по украинской логистике.

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться. Враг ведет активные обстрелы из ствольной артиллерии, минометов, автоматических гранатометов и производит сбросы с беспилотников.

Украинская армия успешно внедряет наземные роботизированные комплексы. Недавно на Лиманском направлении позиции врага атаковали сразу 28 боевых роботов. Атака железного отряда из 28 наземных роботизированных комплексов Сил обороны Украины состоялась в районе реки Черный Жеребец на Лиманском направлении. Это событие стало одним из самых масштабных документированных беспилотных штурмовых операций в современном противостоянии.

Операция стала развитием инновационной тактики "Грифон".

Атаку производили машины трех типов. Две тяжелые огневые платформы, оснащены американскими 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19 для подавления огневых точек противника. Восемнадцать штурмовых дронов, вооружены противотанковыми гранатометами для разрушения оборонительных укреплений и легкой брони. И восемь роботов-камикадзе, начиненные взрывчаткой непосредственно для подрыва в окопах и блиндажах врага.

Российские военные паблики назвали это массированное механизированное наступление "тревожным звоночком", поскольку штурм осуществлялся исключительно беспилотными платформами без привлечения пехоты.

Благодаря контрнаступательным действиям ВСУ подразделения российской 20-й общевойсковой армии вынуждены переходить к активной обороне. На соседнем Боровском направлении ситуацию тоже удалось стабилизировать — враг не смог полностью взять под контроль Боровскую Андреевку.

Пока украинские подразделения продолжают удерживать инициативу, закрепляясь на освобожденных рубежах и отражая ежедневные штурмы врага.

Напомним, на Лиманском направлении Силы обороны Украины завершили четвертый этап наступательной операции "Вивальди", в ходе которой освободили 16 сел и деоккупировали 277 км территории. Благодаря этим успешным действиям украинские военные сорвали планы российского командования по окружению Славянска и Краматорска, а сам Лиман почти полностью остается под надежным контролем ВСУ.

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