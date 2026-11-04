Военные, дипломатические и информационные угрозы: какие риски для Украины выявила эвакуация из Олешек

На днях президент Владимир Зеленский сообщил об успешном проведении гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области Фото: Скріншот

Военная угроза: использование перемирия для укрепления позиций

По информации пресс-секретаря группировки войск "Юг" Максима Кравчука, во время прекращения огня оккупанты проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, обустраивали защиту от дронов на дорогах, усиливали логистику и подвоз боеприпасов.

Примечательно, что 27 октября министр обороны России Андрей Белоусов посетил российскую группировку войск "Днепр" и встретился с её командующим, генерал-полковником Михаилом Теплинским. По сообщению российского Минобороны, они обсуждали, в частности, использование беспилотных систем в этом районе.

Олешки и прилегающие населенные пункты остаются важными для обеспечения российской группировки на левом берегу. Через Олешки проходят важные автодороги (в частности, трасса Е97), соединяющие юг Херсонской области с Крымом. Контроль над этой зоной позволяет оккупантам маневрировать резервами вдоль левого берега.

Видео дня

Город расположен всего в нескольких километрах от Херсона, на другом берегу рек Конка и Днепра. В районе Олешек и соседних населенных пунктов размещены российские огневые средства и операторы БПЛА, действующие на правобережной части области. Оккупанты используют жилую застройку и окрестности Олешек для размещения артиллерии, минометов и развертывания операторов FPV-дронов, что позволяет им ежедневно обстреливать жилые кварталы Херсона.

В то же время я считаю нереалистичным сценарий масштабного российского десанта с целью захвата Херсона в ближайшее время.

Для переправы через Днепр, ширина которого в районе Херсона составляет около километра, захватчикам требуется огромное количество плавсредств. Накопить такое количество лодок, катеров или понтонов и незаметно переправить личный состав невозможно.

Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на воде в режиме 24/7 благодаря мощной группировке операторов БПЛА и средств РЭБ. Любая активность противника будет выявлена и уничтожена ещё на этапе подготовки.

Херсон и весь правый берег Днепра географически расположены значительно выше левого берега, где находятся оккупационные войска. Это дает украинским военным стратегическое преимущество, а именно: максимальный обзор позиций врага на левом берегу и удобные условия для артиллерийского и дронного поражения противника при попытках приблизиться к воде.

Проведение полноценной наступательной или десантной операции требует тяжелой техники, материально-технического обеспечения и боеприпасов. Поскольку Антоновский мост разрушен, а плотина Каховской ГЭС взорвана, у россиян нет ни одного стабильного логистического пути для переброски бронетехники на правый берег. Попытки построить новые переправы будут мгновенно пресечены украинской артиллерией.

На мой взгляд, информация, появившаяся в Bild о якобы угрозе наступления на Херсон после эвакуации из Олешек, была преднамеренной дезинформацией.

Цель этой операции противника заключалась в том, чтобы посеять панику, запугать гражданское население и вызвать сомнения в безопасности гуманитарных мероприятий, пытаясь таким образом сорвать международную миссию по эвакуации людей. На данный момент реальной угрозы масштабной высадки российского десанта в районе Херсона нет.

Дипломатическая угроза: гуманитарная операция как инструмент давления.

Страна-оккупант пытается использовать эвакуацию для демонстрации своей готовности к переговорам перед международными партнерами, в первую очередь перед Соединёнными Штатами.

Я считаю, что согласованный гуманитарный коридор может стать частью российской дипломатической стратегии: Москва на фоне успешного проведения эвакуации будет демонстрировать нашим стратегическим партнерам способность соблюдать договоренности, одновременно возлагая ответственность за отсутствие более широкого мирного процесса на Украину.

Отдельным риском является маршрут эвакуации через территорию России.

Соглашаясь на гуманитарные миссии, страна-оккупант пытается продемонстрировать себя на международной арене в качестве "миротворца" и гуманной стороны. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание от постоянных ракетных и дронных ударов по другим украинским городам.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, во время эвакуации жителей оккупированных Олешек оккупанты не проводили никаких мер по проверке. Он также рассказал об украинцах, которых удалось забрать во время внеплановой остановки. В частности, проблем с выездом не возникло и у людей, которые сообщали об утрате документов.

Таким образом оккупанты демонстрировали перед общественностью максимальное содействие эвакуационным процессам, тем самым показывая свою якобы "готовность к переговорам".

Оккупанты пытались преподнести авиаперевозку украинских граждан на своих военных самолетах как акт "великодушия". Это делалось в целях внутрироссийского пиара — чтобы продемонстрировать якобы спасение людей "от украинских обстрелов".

Кроме того, поскольку эта инициатива активно координировалась при участии американской стороны, Кремль может в дальнейшем использовать успешное завершение миссии в качестве инструмента политического давления на Украину. Цель Кремля — заставить Киев пойти на более широкие компромиссы, но на своих условиях.

Обращаю внимание на то, что сам факт пребывания украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца на территории страны-оккупанта во время эвакуации из Олешек сопряжен с потенциальными рисками легитимизации враждебных нарративов и политического шантажа.

1 ноября 2026 года Юрий Ушаков заявил, что Путин готов ответить на телефонный звонок Зеленского, если такая просьба поступит из Киева, поскольку глава Кремля якобы "ни разу не отказывался от переговоров".

Приглашение Зеленского в столицу страны-агрессора — это попытка Кремля продемонстрировать Западу фиктивную "открытость к миру", одновременно выдвигая неприемлемые для Украины ультиматумы о капитуляции и ограничении суверенитета.

На фоне эвакуации жителей Олешек транзитом через территорию страны-оккупанта и предоставления гарантий безопасности Лубинцу, отказ украинского президента от встречи с российским диктатором в Москве может быть использован российскими спецслужбами для проведения информационно-пропагандистской кампании, направленной на то, чтобы показать нежелание Зеленского сесть за стол переговоров.

Информационная угроза: провокации и манипуляции

Еще одним вызовом являются возможные информационные операции со стороны России.

Накануне эвакуации из Олешек аналитический отдел общественной инициативы "Права справа" обнародовал информацию о подготовке провокаций, направленных на то, чтобы обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня.

Среди возможных сценариев были названы удары беспилотников по гражданскому транспорту и применение дистанционного минирования с последующим возложением ответственности на украинские силы.

Обращаю внимание на то, что ещё за день до вступления в силу режима тишины Министерство обороны РФ официально обвинило Вооружённые Силы Украины в том, что они в течение длительного времени и непосредственно перед миссией якобы умышленно заминировалиподъездные пути и дороги вокруг Олешек, чтобы сорвать поставки помощи.

Представители страны-оккупанта утверждали, что из-за украинских обстрелов и минных заграждений на дорогах страдают мирные жители, которые пытались выехать из города или передвигаться по нему.

Примечательно, что на следующий день после обнародования этой информации аналитическим отделом ГИ "Права Справа" российская сторона заявила, что украинский беспилотник якобы атаковал гражданский автомобиль, который выезжал из Олешек в направлении поселка Раденск "за продуктами". Заявление от имени российского МИД озвучил "посол по особым поручениям" Родион Мирошник.

Кроме того, обращаю внимание на риск манипуляций с количеством эвакуированных. В городе находится примерно полторы тысячи гражданских лиц, а вместе с окрестными селами – около шести тысяч человек. В основном это пожилые, маломобильные граждане или те, кто потерял документы во время взрыва Каховской ГЭС.

Украинский омбудсмен отметил, что в ходе самой эвакуации стороны в целом соблюдали основные гуманитарные обязательства, что позволило вернуть в Украину, по оценкам СМИ, более 750 человек через Черниговскую область.

Впрочем, если значительная часть жителей остаётся на оккупированной территории, российская пропаганда может использовать это для отрицания гуманитарного кризиса или создания ложного впечатления о поддержке оккупационных властей со стороны местного населения.

Российская сторона заявила о достигнутой с Лубинцем договоренности о неразглашении точных цифр эвакуированных. Речь идет о количестве людей, которые выехали в Украину, и о том, сколько осталось на подконтрольных РФ территориях. Лантратова отметила, что это решение было сознательным шагом обоих омбудсменов, чтобы избежать политических спекуляций и "соревнования информационных нарративов" вокруг спасения людей.

Она заявила российским СМИ: "Мы не сочли нужным пересчитывать их по головам". Впрочем, она добавила, что реальное количество людей, выехавших в Украину, якобы "намного меньше", чем цифра в 750 человек, которую ранее распространяли некоторые СМИ.

По её словам, значительная часть гражданского населения, воспользовавшаяся гуманитарным коридором, якобы выразила желание остаться на оккупированных территориях или уехать к родственникам в Российскую Федерацию, а не возвращаться в Украину.

Социальная задача: поддержка эвакуированных

Отдельной проблемой остается дальнейшая судьба людей, покинувших оккупированные территории.

Эвакуация не заканчивается с прибытием граждан на подконтрольную Украине территорию. Необходимо обеспечить их жильем, финансовой помощью, медицинскими и социальными услугами.

В отсутствие надлежащей поддержки могут возникнуть новые социальные проблемы, которые Россия также способна использовать в информационных кампаниях.

Кроме того, я предостерегаю от неравномерного подхода к оказанию помощи переселенцам из разных оккупированных регионов. Это может вызвать дополнительную напряженность внутри украинского общества.

По моему мнению, главной задачей Украины является заблаговременное прогнозирование военных, дипломатических и информационных последствий подобных операций.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.