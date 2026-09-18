Приоритеты Кремля на Донбассе: как связаны штурмы на Константиновском и Добропольском направлениях

Ситуация на фронте в Донецкой области остается сложной. Российские оккупанты активизируют боевые столкновения по всей линии фронта и пытаются одновременно оказывать давление на нескольких направлениях.

Наиболее проблемными в настоящее время являются Добропольское (Покровское) и Константиновское направления.

На Добропольском направлении наблюдается продвижение противника между Шевченко и шахтой "Запорожская". Кроме того, продолжаются действия небольших штурмовых групп противника в направлении шахты "Водянская". Бои также продолжаются в районах Матяшево, Светлого, Белицкого, Водянского и села Доброполье. Это свидетельствует о том, что оккупанты задействовали оперативные резервы.

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Стратегическая задача оккупантов — попытка выйти непосредственно к городу Доброполье. Бои в районе одноименного села Доброполье свидетельствуют о том, что оккупанты пытаются перенести активную фазу боевых действий непосредственно в город.

Расстояние от села Доброполье до города Доброполье — примерно два километра. Здесь решается сразу несколько вопросов. Оккупанты пытаются обеспечить контроль над этим направлением, то есть захватить Доброполье. Тогда можно будет говорить фактически о полном контроле над так называемым Покровским направлением. Кроме того, они пытаются выйти на фланг Краматорско-Славянской агломерации и открыть пути продвижения в направлении Днепропетровской области.

Россияне отказались от постоянных лобовых атак и пытаются обойти позиции ВСУ с флангов. В настоящее время оккупанты массово используют небольшие штурмовые группы и пехоту на мотоциклах, а также пытаются сосредоточить силы в лесополосах под прикрытием тумана и ухудшения погодных условий. Ожидается, что с октября, когда опадет листва, враг может перейти к глубоким механизированным прорывам с применением бронетехники.

Офицеры бригады НГУ "Рубеж" сообщают о сотнях ежедневных вылетов российских FPV-дронов по логистическим маршрутам и позициям Сил обороны. Поскольку пехота противника не добивается значительных успехов, РФ усилила удары контролируемыми авиабомбами (КАБ), разрушая прифронтовые населенные пункты.

Доброполье, которое ранее считалось тыловой базой для отдыха подразделений, в результате постоянных ударов беспилотников и авиации сильно пострадало, а интенсивность обстрелов вынуждает местных жителей эвакуироваться.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что украинские военные удерживают оборону в районах населенных пунктов Новое Шахово, Новый Донбасс, Доброполье, Водянское и блокируют основные маршруты продвижения противника, заблаговременно минируя и разрушая пути возможного прорыва.

На Константиновском направлении по состоянию на сентябрь 2026 года ситуация остается одной из самых напряжённых и динамичных на линии фронта. Оккупационные войска ежедневно совершают от 12 до 29 атак, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Со стороны Сил обороны Украины ведется противодействие, в частности, операторы БПЛА уничтожают участников штурмовых групп. Оккупанты наносят удары в районах Новоселовки, Николайполя, Шахового, Софиевки, Русиного Яра, Ильиновки и Кучерива Яра.

Поступала информация о проникновении небольших штурмовых групп оккупантов в населенный пункт Ижевка. Ситуация и информация противоречивы. По предварительным данным, село находится в так называемой "серой" зоне. После появления информации и данных объективного контроля о наличии небольших штурмовых групп противника в Ижевке оккупанты перенесли вектор атак на Безимяное и Попасное.

Враг пытается обойти позиции ВСУ с флангов, чтобы сузить пространство для маневра украинских подразделений и перерезать пути снабжения. Также ежедневно фиксируются штурмы в направлении Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки и Русина Яра.

Основная проблема — ухудшение положения ВСУ в районе Часового Яра. Оккупанты атакуют микрорайон Шевченко. ВСУ удавалось удерживать контроль над этим микрорайоном в течение трех с половиной лет. Это позволяло Силам обороны Украины сдерживать намерения оккупантов по оперативному окружению украинской группировки в Константиновке.

Основная задача оккупационных войск — полный контроль над городом. Константиновка имеет для них не только военное, но и политическое, а также информационное значение. Они раздувают тему исторических параллелей. Речь идет о том, что именно в Константиновке на местном стекольном заводе были изготовлены звезды для башен Кремля. Таким образом они пытаются показать советское историческое наследие.

Стоит также отметить, что резко возросло количество операторов БПЛА противника непосредственно в городе. Это создает серьезные проблемы для позиций ВСУ. Проблема осложняется тем, что Константиновка расположена в низине, а оккупанты контролируют доминирующие высоты и в Часовом Яру, и в Торецке. Это довольно серьезная проблема для нас.

По данным военной разведки, россияне часто применяют коварную тактику: переодеваются в гражданскую одежду при передвижении по городу, пряча оружие под куртками. Украинские операторы БПЛА тщательно осматривают подозрительных лиц с разных ракурсов с воздуха для их ликвидации.

Город фактически перестал существовать в классическом понимании. Оккупанты активно используют штурмовую фронтовую авиацию — наносят удары с помощью КАБ по позициям Сил обороны Украины.

Оккупанты применяют тактику выжженной земли: они лишают Силы обороны Украины возможности использовать уцелевшую промышленную застройку для размещения личного состава и использования её в качестве опорных пунктов обороны.

Первоочередные цели противника на Донецком фронте — Доброполье и Константиновка.

Эти два направления фактически будут развиваться параллельно в рамках этого процесса. Именно это дает врагу возможность решать дальнейшие вопросы продвижения на Краматорск, а затем — на Дружковку и Славянск.

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