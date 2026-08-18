Цена морского паралича: как блокада Черного и Азовского морей подрывает экспорт России

Украинская кампания по блокаде и систематическим ударам по объектам страны-оккупанта в акватории Азовского моря парализовала российскую морскую логистику, вызвав серьезные экономические и инфраструктурные проблемы для страны-агрессора. В результате закрытия судоходства через Керченский пролив и поражения транспортных судов страна-оккупант лишилась ключевых экспортных артерий как раз в разгар уборочной кампании.

Серьезной потерей для оккупантов стала блокада глубоководных портов в Азовском море. В частности, Бердянского, который РФ использовала в качестве одного из ключевых портов для материально-технического обеспечения оккупационной армии. Кроме того, через этот порт осуществлялась отгрузка зерновых культур, собранных на территории оккупированных Запорожской и Донецкой областей.

Відео дня

Помимо сельхозпродукции — продукция тяжелой металлургии, минеральные удобрения. Оккупанты признают тот факт, что в результате атак украинских БПЛА по сухогрузам и баржам экспорт российского зерна сократился практически на 30%. Это колоссальное недопоступление в российский бюджет.

Удары украинских Сил обороны по российской транспортной инфраструктуре существенно затруднили экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ, что приводит к многомиллиардным потерям российского бюджета.

Речь идет о блокировании Азовского моря, которое россияне ошибочно считают внутренним морем Российской Федерации, а также о серьезном ограничении поставок российской сырой нефти через Босфор и Дарданеллы конечным потребителям. Я акцентирую внимание именно на сырой нефти, потому что после ударов украинских Сил обороны по нефтеперерабатывающим предприятиям Россия в значительной степени утратила возможность перерабатывать ее и производить бензин и дизельное топливо.

В результате поставки нефтепродуктов конечным потребителям стали крайне затруднительными. Поэтому Кремль пытается компенсировать катастрофические потери бюджета за счет экспорта сырой нефти. Однако, как мы видим, и эта стратегия не приносит желаемого результата.

Стоит отметить, что в июле в результате системных атак Вооруженных сил Украины на российскую инфраструктуру и танкеры в Черном и Азовском морях объемы транспортировки нефтепродуктов в РФ сократились на 45,6% по сравнению с июнем.

Отгрузка нефтепродуктов из портов Азовского моря (включая порты на реках Волга и Дон) сократилась на 64,3% или в 2,8 раза. На Черном море экспорт сырой нефти РФ за июль сократился на 18,1%.

Напомню, что страна-оккупант ввела запрет на экспорт дизельного топлива с 8 по 31 июля в рамках более широкого пакета мер по поддержке внутреннего рынка топлива. Впоследствии российское правительство продлило действие запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года, а дизельного топлива — до 31 августа 2026 года.

Важно

Из-за атак украинских дронов: Россия хочет вооружить зерновозы пулеметами, — Bloomberg

Исторически Россия сама по себе является одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива. Около 40–50% произведенного топлива вывозилось за границу. Например, в 2023 году внутреннее потребление дизельного топлива составило 52,2 млн тонн, а 35,7 млн пошло на экспорт. Однако удары по НПЗ, которые привели к снижению нефтепереработки в России до 20-летних минимумов, вызвали сокращение производства дизельного топлива почти на 40% — даже больше, чем бензина, производство которого сократилось на четверть.

Украинские беспилотники фактически заблокировали движение российских сухогрузов и наливных судов в акватории Чёрного моря. При этом интенсивность этих ударов постоянно растет. Оккупанты вынуждены признать, что Азовское море фактически заблокировано, а транспортировка нефти через Черное море находится под большим вопросом. Кроме того, заблокирован канал Дон-Азов. Все это означает самые серьезные потери для российского бюджета.

Приостановка судоходства вынуждает Минтранс РФ искать альтернативные железнодорожные маршруты, что резко удорожает логистику и приводит к прямым убыткам производителей на фоне переполнения внутренних складов.

В свою очередь поражение танкерного флота Силами обороны Украины сделало невозможным бесперебойный вывоз российских нефтепродуктов через Азовское море. Поврежденные суда, которые дрейфуют и нуждаются в буксировке, заблокировали движение, затруднив поставки топлива и военных грузов на оккупированный полуостров.

Попытка перенаправить грузопотоки в порты типа Новороссийска приводит к инфраструктурному коллапсу, поскольку железнодорожная сеть и терминалы не рассчитаны на экстренное удвоение объемов.

Негативные для россиян последствия затрагивают и аграрный сектор.

Из-за высокого риска уничтожения кораблей российские власти временно приостановили прием заявок на проход судов через Керченский пролив, что полностью заблокировало Дон-Азовский маршрут. Стоит отметить, что этим путем страна-оккупант вывозила около 27–30% своего зерна (более 14 млн тонн за сезон). Из-за блокады июльский экспорт российского зерна упал до самого низкого уровня с 2017 года.

Аналитики ИКАР зафиксировали падение экспорта зерна на 20% от запланированного (до 2 млн тонн вместо 2,5 млн тонн) из-за логистического коллапса.

Это означает соответствующее сокращение валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции на мировых рынках. И, как любят говорить сами россияне, "мы еще не начинали". Речь идет о дальнейшем наращивании интенсивности украинских ударов.

Отмечу, что российская система противовоздушной обороны не справляется с растущим числом атак. Противник вынужден признать, что возможности противодействовать украинским атакам фактически минимальны. Система ПВО противника демонстрирует низкую эффективность, тогда как количество и качество ударов украинской стороны постоянно растут.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно