Из-за атак украинских дронов: Россия хочет вооружить зерновозы пулеметами, — Bloomberg

Россия обсуждает вопрос об вооружении судов, перевозящих зерно через Азовское море, с целью защитить их от атак украинских дронов. Среди предложенных мер — установка крупнокалиберных пулемётов, мобильных ракетных установок и военное сопровождение.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, военные и транспортные ведомства России проводят консультации с зернотрейдерами и судовладельцами по вопросам защиты грузов, выходящих через Азовское море. Сейчас торговля в этом регионе уже две недели фактически остановлена из-за ударов по портам, судам и морской инфраструктуре.

По информации агентства, Москва рекомендует временно оснастить балкеры бронеплитами, мешками с песком, сетками для защиты от дронов и креплениями для крупнокалиберных пулемётов. Также планируется, что в начале маршрута суда будут сопровождать вооруженные военные, которые будут устанавливать пулеметы на кораблях и оставлять их после прохождения Керченского пролива.

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Кроме того, предлагается, чтобы суда курсировали конвоями между Азовским и Чёрным морями под охраной военных патрульных катеров. Расходы на переоборудование судов и военное сопровождение должны взять на себя трейдеры и судовладельцы.

Как отмечает Bloomberg, эти планы свидетельствуют о влиянии украинских атак на российский экспорт зерна. По оценке аналитической компании Logistic OS, движение коммерческих судов в портах Азовского моря сейчас полностью остановлено, а SovEcon прогнозирует, что Россия может терять от 0,5 до 1,5 млн тонн экспорта зерна ежемесячно, если ограничения сохранятся.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский флот способен защитить коммерческие суда. В то же время он признал, что установка оружия на гражданских судах запрещена международным правом, но отдельно не прокомментировал идею военного сопровождения. В конце прошлой недели также прекратились отгрузки из украинских портов Одессы после российских военных ударов.

Российские удары по портам Одесской области

В июле Россия значительно активизировала удары по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданским судам. 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому порту в Черноморске. В результате атаки погиб докер-механизатор, а также были повреждены производственные объекты, служебные помещения и техника портовых операторов.

13 июля российские войска атаковали гражданское торговое судно под флагом Того, которое находилось в одном из портов Одесской области. Сначала сообщалось о трёх погибших моряках, но впоследствии число жертв возросло до пяти. Более десяти человек получили ранения, а после попадания на борту вспыхнул пожар.

18 июля глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил об очередном нападении — на этот раз на иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды в акватории Чёрного моря. В результате удара погиб один человек, ещё трое членов экипажа получили ранения и были госпитализированы.

Еще раньше, в июне, после российской атаки в Чёрном море затонуло турецкое рыболовное судно "Duru 67". Тогда погиб один моряк, ещё пятеро получили ранения.

После нападения на сухогруз "Venturo" гражданин Филиппин, входивший в состав экипажа, почти сутки дрейфовал в открытом море в спасательной шлюпке. Впоследствии его обнаружили и спасли украинские пограничники.