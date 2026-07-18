Россия атаковала иностранное судно в Черном море и прицельно ударила по спасателям в Одессе (фото)
Россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. Во время ликвидации последствий атаки ВС РФ обстреляли спасателей.
В субботу, 18 июля, россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. Повреждения получили здания, резервуары и склады, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его информации, во время ликвидации последствий атаки ВС РФ нанесли повторный удар, в результате чего была повреждена специальная спасательная техника.
Кроме того, глава ОВА сообщил, что в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.
В ГСЧС подчеркнули, что россияне нанесли повторные удары непосредственно по месту работы пожарных.
К счастью, как сообщается, во время атаки спасатели находились в укрытии, и никто не пострадал.
В то же время специальная спасательная техника, задействованная при ликвидации последствий атаки, получила повреждения.
"Враг в очередной раз доказывает, что его сознательной целью является уничтожение тех, кто спасает человеческие жизни и устраняет последствия российского террора", — подчеркивают спасатели.
Напомним, вечером 16 июля россияне обстреляли Одессу ракетами, поразив район жилой застройки. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.
Ранее в тот же день россияне уже атаковали Одессу. В результате обстрела были повреждены учебное заведение и АЗС.