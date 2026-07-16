Россияне обстреляли Одессу ракетами: в городе пожары, есть погибшие (фото)
Вечером 16 июля россияне обстреляли Одессу ракетами, поразив район жилых домов. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, известно о как минимум двух погибших.
Под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура, власти сообщают о повреждениях. О первых последствиях атаки на город рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Враг нанёс ракетный удар по Одессе. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары", — сообщил чиновник.
Глава ОВА также показал кадры последствий атаки на город. На фотографиях видны поврежденные жилые дома.
Позже глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил последствия ракетного обстрела города. По его данным, по состоянию на 22:50 известно о как минимум шести пострадавших, среди которых — трое детей.
Кроме того, чиновник сначала сообщил об одном погибшем, а через несколько минут число погибших в Одессе возросло до двух.
"К сожалению, стало известно о втором погибшем. На месте работают соответствующие службы", — отметил Лысак.
На момент публикации данные о последствиях атаки на город уточняются.
По данным мониторинговых каналов, противник применил для нанесения удара по Одессе около трёх управляемых авиационных ракет с борта самолётов тактической авиации.
Ранее в тот же день россияне уже атаковали Одессу. В результате обстрела были повреждены учебное заведение и АЗС.
Напомним, в ночь на 16 июля россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами: в результате обстрела в двух районах вспыхнули пожары , погибли люди.