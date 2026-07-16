Россияне обстреляли Одессу ракетами: в городе пожары, есть погибшие (фото)

Вечером 16 июля россияне обстреляли Одессу ракетами, поразив район жилых домов. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, известно о как минимум двух погибших.

Под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура, власти сообщают о повреждениях. О первых последствиях атаки на город рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг нанёс ракетный удар по Одессе. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары", — сообщил чиновник.

Глава ОВА также показал кадры последствий атаки на город. На фотографиях видны поврежденные жилые дома.

В результате атаки РФ на Одессу повреждены жилые дома Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Позже глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил последствия ракетного обстрела города. По его данным, по состоянию на 22:50 известно о как минимум шести пострадавших, среди которых — трое детей.

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Кроме того, чиновник сначала сообщил об одном погибшем, а через несколько минут число погибших в Одессе возросло до двух.

"К сожалению, стало известно о втором погибшем. На месте работают соответствующие службы", — отметил Лысак.

На момент публикации данные о последствиях атаки на город уточняются.

По данным мониторинговых каналов, противник применил для нанесения удара по Одессе около трёх управляемых авиационных ракет с борта самолётов тактической авиации.

Ранее в тот же день россияне уже атаковали Одессу. В результате обстрела были повреждены учебное заведение и АЗС.

Напомним, в ночь на 16 июля россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами: в результате обстрела в двух районах вспыхнули пожары , погибли люди.