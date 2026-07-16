Росіяни атакували Одесу ракетами: у місті пожежі, є загиблі (фото)

Увечері 16 липня росіяни атакували Одесу ракетами, поціливши у районі житлових будинків. Внаслідок атаки у місті здійнялися пожежі, відомо про щонайменше двох загиблих.

Під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура, влада заявляє про пошкодження. Про перші наслідки атаки на місто розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі", — повідомив чиновник.

Голова ОВА також показав кадри наслідків атаки на місто. На фотографіях видно пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок атаки РФ на Одесу пошкоджені житлові будинки Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Згодом голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив наслідки ракетної атаки на місто. За його даними, станом на 22:50 годину відомо про щонайменше шістьох постраждалих, серед яких — троє дітей.

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Також посадовець спершу повідомив про одну загиблу людину, а через кілька хвилин кількість загиблих в Одесі зросла до двох.

"На жаль, стало відомо про другого загиблого. На місці працюють відповідні служби", — зазначив Лисак.

На момент публікації дані щодо наслідків атаки на місто уточнюються.

За даними моніторингових каналів, ворог застосував для удару по Одесі близько трьох керованих авіаційних ракет з бортів тактичної авіації.

Раніше цього дня росіяни вже атакували Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено навчальний заклад та АЗС.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня росіяни атакували Київ балістичними ракетами: внаслідок обстрілу пожежі здійнялися у двох районах, загинули люди.