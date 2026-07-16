Росіяни атакували балістикою два райони Києва: спалахнули пожежі, загинули люди (фото)

Постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі, 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували.

Повітряну тривогу в українській столиці оголосили після опівночі, коли сирени вже звучали – було чути вибухи від балістичних ракет. Згодом стало відомо, що атаковані були два райони Києва: Дарницький та Святошинський, повідомляють мер міста Віталій Кличко та ДСНС:

Росіяни атакували Київ балістикою Фото: Нацполіція

Дарницький район: сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. На жаль, дві особи загинули. 2 людей травмовано, серед них одна дитина.

Святошинський район: внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано.

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Згодом Кличко уточнив, що серед постраждалих 16-річний підліток.

"Двоє людей загинули в Києві внаслідок атаки ворога. Постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі, 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували", - зазначив мер.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

У Нацполіції доповіли, що на місцях обстрілу зараз працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки збройної агресії росії та фіксують черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на Київ в ніч на 16 липня.

Також було атаковано військовий аеродром в Енгельсі, РФ, звідки росіяни обстрілюють Україну.