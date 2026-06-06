Возле Крыма после нападения затонуло турецкое судно: что известно об инциденте, — AP

В Черном море вблизи временно оккупированного Россией Крыма затонуло турецкое рыболовное судно Duru 67, которое, по данным береговой охраны Турции, подверглось нападению. В результате инцидента один моряк погиб, еще пятеро получили ранения и были эвакуированы в Турцию для оказания медицинской помощи.

Лодка под турецким флагом Duru 67 затонула у северного побережья Черного моря Согласно заявлению командования Береговой охраны, в пятницу на Duru 67 было совершено нападение к западу от Севастополя в Крыму, сообщает Associated Press.

Пятерых раненых моряков спас другой траулер, "Бурак Кая", но один из них умер на обратном пути в Турцию. Судно береговой охраны с медицинской командой достигло порта Бурак-Кая, находящегося в 213 километрах к северу от турецкого порта Инеболу, и раненые были доставлены на борт.

После 15-часового обратного плавания раненые были переведены в больницу в столице провинции Кастамону, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu. Директор провинциального управления здравоохранения Февзи Явузилмаз сказал, что они получили осколочные ранения, а одному из них была проведена незначительная операция на борту корабля береговой охраны.

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"У двух наших пациентов относительно легкие травмы, а у двух других — несколько более серьезные", — сказал он.

Никто не взял на себя ответственность за нападение. Воды у побережья Украины регулярно подвергаются нападениям на судоходство с момента начала полномасштабной войны в Украине. В ноябре турецкое правительство осудило атаки украинских беспилотников на два нефтяных танкера в Черном море, назвав их представляющими "серьезную угрозу для судоходства, жизни, имущества и экологической безопасности в регионе".

Напомним, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали беспилотниками гражданский сухогруз ANT, который направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате попадания в надстройку судна возник пожар, а два члена экипажа были ранены. Пострадавших эвакуировали катера ВМС Украины, а возгорание оперативно локализовали.

Ранее мы также информировали, что в декабре 2025 года Россия нанесла удар БПЛА по турецкому судну VIVA, которое перевозило украинское подсолнечное масло в Египет по зерновому коридору. На борту находились 11 граждан Турции, а атака произошла в исключительной морской экономической зоне Украины.