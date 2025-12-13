Россия атаковала гражданское судно в Черном море: БПЛА ударил по кораблю из Турции (видео)

Россияне атаковали гражданское судно, которое шло по зерновому коридору. На корабле находилось 11 граждан Турецкой Республики.

В субботу, 13 ноября, Россия совершила очередную атаку на гражданское судно. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

Отмечается, что ВС РФ с помощью БПЛА нанесли целенаправленный удар по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору.

Удар по судну, на котором находилось 11 граждан Турции, был осуществлен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, вне пределов действия украинских ПВО.

РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Конвенции Сан-Ремо, — говорится в сообщении.

Відео дня

Военно-Морские Силы Украины находятся на связи с капитаном. В готовности к оказанию помощи в случае необходимости находится морская поисково-спасательная служба.

К счастью, как отмечается, экипаж не пострадал. Судно продолжает следовать в порт назначения.

Напомним, 12 декабря российские оккупанты, как раз во время встречи президента РФ Владимира Путина и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, нанесли ракетный удар по Одессе, в частности под атакой был порт. На месте удара горело турецкое судно Cenk Shipping RoRo.

После чего Министерство иностранных дел Турции выступило с призывом к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной.