Ракетный удар по Одессе: пылает турецкое судно, — СМИ (фото, видео)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой был одесский порт.
На месте удара горит судно, вероятно, оно может быть турецким. Об этом сообщает издание "Думская".
В сети также публикуют кадры с места пожара. На видео видно большой пожар в кормовой части судна.
На борту судна указано название компании Cenk Roro — турецкая компания, которая преимущественно занимается перевозкой транспортных средств.
В сети сообщали, что с 8 октября 2025-го года Cenk Shipping RoRo Taşımacılık A.Ş.начинает осуществлять рейсы между Карасу, Турция, и портами Одессы.
Telegram-канал Mash утверждает, что судно может быть "одним из объектов теневой энергетики Украины".
Якобы сначала на судне прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар. На борту, по данным канала, — дизельные, бензиновые и газовые генераторы, которые были предназначены для Румынии.
"Предварительно, их использовали для генерации и доставку электроэнергии в ближайшие с портом районы", — утверждает Telegram-канал.
Переговоры Путина и Эрдогана
Сегодня в Ашхабаде состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Они обсудили мирный вопрос, а также попытки европейцев использовать российские замороженные активы.
2 декабря Путин заявил, что если Украина продолжит атаковать корабли РФ в Черном море, то Россия якобы рассмотрит меры против стран, которые помогают Украине.
Напомним, что взрывы в Одессе прогремели около 15:30. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара.
2 декабря Турция заявила об атаке на танкер Midvolga в Черном море, который перевозил нефть РФ.