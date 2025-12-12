В Одессе прогремел мощный взрыв: ПС предупреждали о пуске баллистики, детали

Местные жители сообщают о звуках взрывов в Одессе. В ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара.

О взрыве в Одессе сообщил корреспондент Фокуса. Перед тем Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга.

Также в ПС сообщили о скоростной цели на город Черноморск.

В Одесской областной военной администрации в 15:21 сообщали о воздушной тревоге в Одесском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Измаильском и Подольском районах.

На момент публикации новости тревога продолжалась, официальной информации о последствиях российской атаки на Одесскую область не было.

Мониторинговые паблики писали, что из Крыма вероятен пуск баллистической ракеты "Искандер" или ракет ЗРК С-300/С-400.

В 15:48 ПС предупредили о повторной угрозе баллистики с юга и скоростной цели на Одессу. После этого Telegram-канал monitor сообщил о еще одном взрыве в пределах Одессы. Местное издание "Думская" рассказало о задымлении в городе, а в 15:57 — о третьем взрыве.

Кроме того, в Воздушных силах в 15:54 предупреждали о приближении БПЛА в направлении Одессы и Черноморска из акватории Черного моря.

Напомним, в ночь на 12 декабря Одессу атаковали "Шахеды", в городе начались перебои с электроснабжением. Корреспонденты "Суспільного" также писали, что в результате атаки в городе вспыхнул пожар.

В региональном отделении ДТЭК 12 декабря сообщили, что после ночного обстрела некоторым жителям Одессы вернут свет только через несколько дней.

Новость дополняется...