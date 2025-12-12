В Одесі пролунав потужний вибух: ПС попереджали про пуск балістики, деталі

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів в Одесі. В ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару.

Про вибух в Одесі повідомив кореспондент Фокусу. Перед тим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня.

Також в ПС повідомили про швидкісну ціль на місто Чорноморськ.

В Одеській обласній військовій адміністрації о 15:21 повідомляли про повітряну тривогу в Одеському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Ізмаїльському та Подільському районах.

На момент публікації новини тривога тривала, офіційної інформації щодо наслідків російської атаки на Одеську область не було.

Моніторингові пабліки писали, що з Криму ймовірний пуск балістичної ракети "Іскандер" або ракет ЗРК С-300/С-400.

О 15:48 ПС попередили про повторну загрозу балістики з півдня та швидкісну ціль на Одесу. Після цього Telegram-канал monitor повідомив про ще один вибух в межах Одеси. Місцеве видання "Думська" розповіло про задимлення в місті, а о 15:57 — про третій вибух.

Крім того, в Повітряних силах о 15:54 попереджали про наближення БПЛА в напрямку Одеси та Чорноморська з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня Одесу атакували "Шахеди", в місті почалися перебої з електропостачанням. Кореспонденти "Суспільного" також писали, що внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа.

В регіональному відділенні ДТЕК 12 грудня повідомили, що після нічного обстрілу деяким жителям Одеси повернуть світло лише за кілька днів.

Новина доповнюється…